У Тернополі виготовляли фальшиві довідки з результатами ПЛР-тестів для турагенцій.

 

У Тернополі працівники СБУ викрили чотирьох спільників, які на замовлення громадян, туристичних агенцій та візових центрів із різних областей України виготовляли підроблені довідки із результатами ПЛР-тестів, начебто видані ліцензованим медичним закладом. Про це сьогодні, 25 червня, повідомили у Тернопільській окружній прокуратурі.

 

 

За версією слідства, двоє мешканців Тернополя під прикриттям «візового центру», що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували прибуткову схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування. До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість одного підробленого документа коливалась у межах від 200 до 500 гривень.

 

Правоохоронці дослідили, що фальсифіковані довідки використовували приватні особи для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. Оскільки «документи» їм передавали без проведення жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мали змогу уникнути карантинних заходів з протидії поширенню пандемії.

 

 

За місцем провадження незаконної діяльності та у помешканннях зловмисників провели обшуки. Правоохоронці вилучили десятки готових підроблених довідок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку.

 

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут підробних голографічних захисних елементів) та за ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів), й обрання їм міри запобіжного заходу.

 

Фото facebook.com/SSU.Ternopil, tp.npu.gov.ua

25.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Неможливо обманути старіння і смерть
Дослідники запропонували нове розуміння гіпотези, згідно з якою кожен вид старіє своїм власним зафіксованим темпом.
24.06.21 | | Наука
Слідами лемків
Христина Дубницька та Тарас Гакавчин
Відбулася друга пошукова експедиція "Вирію", що фіксувала спадщину українців, які мешкали на теренах сучасної південно-східної Польщі. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.06.21 | | Галичина
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21 | | Штука
... Не стало би явним
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Бажаючи надати назві фільму (в оригіналі, китайською, «Письменницька одіссея») більшого ефекту, прокатники вигадали іншу назву, «Битва світів», чим не навмисно оприявнили глибинну суть стрічки, а разом з нею і хто в ній Пірр.
22.06.21 | | Штука
Львівське москвофільство
Ілько ЛЕМКО
Багатьом це видасться дивним, але реґіоном, який протягом майже тисячоліття аж до початку XX століття мав особливо «ніжні» стосунки з Північною Руссю, виявилася Галичина
22.06.21 | | Минуле
Одноразовість
Андрій ЛЮБКА
Постійна потреба купувати нове змушує нас усе більше працювати. І водночас засирати планету безкінечними відходами безупинного шопінгу. Жити так, ніби й сама планета одноразова
22.06.21 | | Дискурси
Безконкурентний президент-консерватор
Максим МУЛЯР
Новообраний президент Ірану – консерватор і ставленик силовиків. Чи стане він чинити перешкоди укладенню нової ядерної оборудки зі Заходом?
22.06.21 | | У світі
Як Сталін проґавив війну
Володимир БІРЧАК
Третій Рейх віроломно і несподівано напав на СРСР – це міф. Вночі 22 червня німецький посол у Москві передав наркому закордонних справ СРСР ноту про оголошення війни
22.06.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.