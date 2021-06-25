У Тернополі виготовляли фальшиві довідки з результатами ПЛР-тестів для турагенцій.

У Тернополі працівники СБУ викрили чотирьох спільників, які на замовлення громадян, туристичних агенцій та візових центрів із різних областей України виготовляли підроблені довідки із результатами ПЛР-тестів, начебто видані ліцензованим медичним закладом. Про це сьогодні, 25 червня, повідомили у Тернопільській окружній прокуратурі.

За версією слідства, двоє мешканців Тернополя під прикриттям «візового центру», що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували прибуткову схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування. До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість одного підробленого документа коливалась у межах від 200 до 500 гривень.

Правоохоронці дослідили, що фальсифіковані довідки використовували приватні особи для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. Оскільки «документи» їм передавали без проведення жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мали змогу уникнути карантинних заходів з протидії поширенню пандемії.

За місцем провадження незаконної діяльності та у помешканннях зловмисників провели обшуки. Правоохоронці вилучили десятки готових підроблених довідок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут підробних голографічних захисних елементів) та за ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів), й обрання їм міри запобіжного заходу.

Фото facebook.com/SSU.Ternopil, tp.npu.gov.ua