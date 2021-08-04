Голову ТВК із Яремчі засудили за крадіжку печаток і посвідчень депутатів.

Надвірнянський суд визнав голову Яремчанської ТВК Ігоря Полатайка винним у незаконному заволодінні та приховуванні печаток ДВК, печатки Яремчанської ТВК та посвідчень депутатів і голови Яремчанської міської ради.

Про це повідомляє видання "КУРС".

У грудні 2020 року правоохоронці повідомили про підозру голові Яремчанської ТВК Ігорю Полатайку. Він представляв партію “Солідарність жінок України”.

Слідство встановило, що голова ТВК ввечері 2 грудня 2020 року незаконно заволодів круглою печаткою "Яремчанська міська територіальна виборча комісія Надвірнянського району Івано-Франківської області", після чого приховував її до 16:40 8 грудня.

Окрім цього, голова Яремчанської ТВК 3 грудня незаконно забрав та приховав 26 посвідчень депутатів Яремчанської міської ради та посвідчення голови Яремчанської міської ради.

Після приховування печатки і посвідчень обвинувачений на зв’язок не виходив, не повідомляв своє місце перебування та місце знаходження печатки, а відтак унеможливив проведення подальших засідань ТВК і сесії Яремчанської міської ради.

У суді Полатайко вину визнав повністю. Він підтвердив, що з 10 листопада незаконно приховував вдома 6 печаток ДВК. 4 грудня ці печатки вилучили працівники поліції під час обшуків. Також він підтвердив, що 2 грудня забрав і приховував печатку Яремчанської ТВК. А 3 грудня забрав і приховав посвідчення депутатів і голови Яремчанської міськради.

У вчиненому Полатайко розкаявся та запевнив суд, що подібного більше не повторить. Просив суд його суворо не карати.

Суд визнав голову ТВК Ігоря Полатайка винним за ч.4 ст.158-3 Кримінального кодексу ("Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму") і призначив йому 51 тисячу гривень штрафу із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виборчою діяльністю, на п’ять років.

На президентських виборах 2019 року Полатайко був членом окружної виборчої комісії від Володимира Зеленського, а на парламентських виборах 2014-го - від Партії регіонів.