У Львові розпочинають тестування на антитіла до коронавірусу.



У Львові стартує ІФА-тестування (імуноферментний аналіз) на визначення антитіл до COVID-19. Завдяки йому можна буде виявити наявність чи відсутність резистентності до вірусу в організмі. Першими перевірятимуть медиків Лікарні швидкої медичної допомоги та Першої міської лікарні, – повідомили в ЛМР.

Це тестування дає змогу визначити наявність антитіл в організмі людини й дізнатися, чи вона вже хворіла на коронавірус. Апарати для ІФА-тестування є в лабораторіях міських лікарень і поліклінік. Це не заміна ПЛР-тестуванню, а додаткова можливість визначити хворих на COVID-19 і, головне – тих, хто уже перехворів, – зазначив на своїй fb-сторінці мер Львова Андрій Садовий.

Проведення імуноферментного аналізу дасть змогу не лише зрозуміти, чи людина вже перехворіла на коронавірус, а й визначити, кому варто ще суворіше дотримуватися карантину.

«ПЛР-тести треба проводити, якщо людина має симптоми, і це навряд чи можна чимось замінити. Але ми вирішили йти тією дорогою, якою йдуть успішні країни світу, – робити тести на антитіла. Почали ми цю роботу в нашій Лікарні швидкої медичної допомоги, тестуємо лікарів. Від завтра тестуватимемо лікарів у Першій міській лікарні. Сьогодні збиратиму керівників усіх лабораторних центрів міста Львова, щоб ми могли почати велику хвилю по місту», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Результат ІФА-тестування лабораторії отримуватимуть упродовж доби. Для медиків і працівників, які забезпечують життєдіяльність міста – тобто поліції, комунальників, військових і т. ін.– такий аналіз буде безкоштовним. Уже сьогодні мають бути результати тестування лікарів із Лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, на сьогодні, 25 травня, у Львівській області підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу – 27 (12 із них – мешканці Львова).