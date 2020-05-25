Галицькі хроніки COVID-19: 25 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3762 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 37 нових інфікованих: 4 – в Івано-Франківській, 27 – у Львівській (зі 123 проведених ПЛР-тестів) і 6 – у Тернопільській області (проведено 148 ПЛР-досліджень).

 

За даними ЦГЗ України, за добу одна людина померла на Львівщині – жінка 1980 року народження з Бродівського району. До статистичних даних ЦГЗ не ввійшла ще одна смерть: сьогодні вранці у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 64-річна львів'янка з COVID-19, яка мала двобічну пневмонію. У двох інших областях летальних випадків не було. Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,6%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1705 осіб. За минулу добу – 24‬: 13 – у Тернопільській області та 11 – у Львівській.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 травня (09:30): 1121 випадок, 6 нових

Тернопільський район – 1 особа

Кременецький район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 



25 травня (09:30): 1360 випадків, 27 нових

м. Львів – 12 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 травня (09:30): 1281 випадок, 4 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 25 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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