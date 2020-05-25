НБУ очікує, що притік грошей зі заробітків зменшиться на $2 млрд.

Перекази українських заробітчан в Україну у 2020 році становитимуть $10 млрд, на $2 млрд менше, ніж рік тому.

Про це йдеться у повідомленні пресової служби Національного банку у Facebook.

“Вплив міграції на економіку значний. За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну 12 млрд дол. США. Це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Втім, все одно становитимуть значну суму – близько 10 млрд дол. США”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з оцінками НБУ, у минулому році за кордоном одночасно перебували в середньому 2,5 млн громадян України.