НБУ очікує, що притік грошей зі заробітків зменшиться на $2 млрд.

 

Перекази українських заробітчан в Україну у 2020 році становитимуть $10 млрд, на $2 млрд менше, ніж рік тому.

 

Про це йдеться у повідомленні пресової служби Національного банку у Facebook.

 

 

“Вплив міграції на економіку значний. За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну 12 млрд дол. США. Це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Втім, все одно становитимуть значну суму – близько 10 млрд дол. США”, – йдеться у повідомленні.

 

Згідно з оцінками НБУ, у минулому році за кордоном одночасно перебували в середньому 2,5 млн громадян України.

 

25.05.2020

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