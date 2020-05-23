Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю заражень коронавірусом.

Таким чином, вона обігнала Росію.  

 

                                 Майкл Раян

 

Бразилія, випередивши Росію, посіла друге місце в світі за кількістю заражень коронавірусом. За даними американського Університету Джонса Гопкінса в Балтіморі, станом на ранок суботи, 23 травня, в Бразилії зафіксовано 330 890 заражень, тоді як в Росії 326 448.

 

За останню добу в Бразилії зафіксовано 20 803 нових зараження, що є рекордним показником для цієї країни від початку спалаху пандемії. За цей же час від наслідків COVID-19 загинула 1001 особа, а загалом за період пандемії в країні зафіксовано 21 048 летальних випадків.

 

Виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в царині охорони здоров'я доктор Майкл Раян (Michael Ryan) в п'ятницю, 22 травня, назвав Південну Америку «новим епіцентром захворювання», а Бразилію «найбільш постраждалою країною». Раян звернув особливу увагу на реґіон Амазонії, де щільність зараження і смертність від COVID-19 є найвищими в країні. За його словами, у багатьох регіонах Бразилії система охорони здоров'я перебуває на межі колапсу.

 

Ситуацію ускладнює те, що чинний президент країни Жаїр Болсонару свідомо іґнорує рекомендації ВООЗ та власного Міністерства охорони здоров’я, які закликають громадян дотримуватися правил соціального дистанціювання. Він називає коронавірус всього лише «легким грипом» і різко критикує губернаторів, які обмежили громадське життя в своїх регіонах.

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