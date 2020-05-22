З Антоненка зняли підозру в організації вбивства Шеремета.

Слідчі у "справі Шеремета" змінили підозру фіґурантам справи Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, котрі вже п'ять місяців перебувають під арештом. Зокрема, силовики відмовилися від інкримінування Антоненку організації вбивства, а з Кузьменко зняли обвинувачення в спричиненні вибуху.

Про це повідомив адвокат Леонід Маслов на своїй сторінці у Facebook.

"Пан Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою. Пані Кузьменко тепер лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок. Тепер вони ще й знищили машину Subaru і за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це додає ще 2 статті в обвинувачення", – поінформував Маслов.

Окрім того, слідчі вилучили із тексту підозри бздури про "арійську расу".

"Мотив. Прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" та інший подібний trash. Тепер "невстановлені особи, ДІЮЧИ з ряду ОСОБИСТИХ мотивів, вирішили створити ВКРАЙ РЕЗОНАНСНУ ПОДІЮ з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" А.Антоненка, Я.Дугарь і Ю.Кузьменко. Не за гроші (в кваліфікації вбивства відсутнє згадування про корисний мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 ККУ – корисливий або замовний мотив)", – зазначив Антоненко.

Як писав Z, після затримання правоохоронці назвали організатором злочину музиканта і волонтера Андрія Антоненка (Riffmaster). Як випливало з тексту підозри, Антоненко особисто підбирав учасників для своєї банди, а вночі перед вбивством Шеремета брав участь у закладенні вибухівки під автомобіль.

Згідно з текстом старої підозри, "Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань [...] вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста та радіоведучого Шеремета Павла".

Антоненко, згідно з версією розслідування, підбирав собі компаньйонів, "які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства".

Слідство вважає, що Антоненко спільно з Юлією Кузьменко брав участь в операції закладання вибухівки під автомобіль Павла Шеремета біля його будинку в Києві. Правоохоронці вважають, що саму вибухівку прикріпила до днища Кузьменко. Згідно зі старою підозрою, вона ж таки дистанційно активувала вибуховий пристрій, котрий підірвав машину зі Шереметом.