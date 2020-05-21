Галицькі хроніки COVID-19: 21 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3 530 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 59 нових інфікованих: 11 – в Івано-Франківській, 39 (із 426 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській та 9 – у Тернопільській області (проведено 271 ПЛР-дослідження).
Отже, за вчора, 20 травня, захворюваність у Львівській області зросла на 3,4%, у Івано-Франківській – на 0,9%, а на Тернопіллі – на 0,8%.
За добу померло четверо інфікованих коронавірусом: по одному на Львівщині й Тернопіллі та двоє – в Івано-Франківській області. Таким чином, смертність від covid-19 в Галичині й далі становить 3,6%.
За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1 474 особи. За минулу добу – 63: 31 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській і 9 – у Львівській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 травня (09:30): 1098 випадків, 9 нових
Бучацький район – 1 особа
Кременецький район – 7 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 травня (09:30): 1175 випадків, 39 нових
м. Львів — 29 осіб
Яворівський район — 4 особи
Жовківський район — 3 особи
Стрийський район — 1 особа
Сколівський район — 1 особа
Сокальський район — 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 травня (09:30): 1257 випадків, 11 нових
м. Івано-Франківськ – 9 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 21 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.05.2020