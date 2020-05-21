Сьогодні у Львові згадуватимуть Маркіяна Іващишина.



Сьогодні 21 травня, о 17:00 арт-центр «Дзиґа» організовує зустріч «Рік без Марека» на вулиці Вірменській. На ній згадуватимуть засновника «Дзиґи» Маркіяна Іващишина, можна буде послухати лекцію Олеся Пограничного про студентський рух в Україні.

По всій вулиці Вірменській аж до кінця розставлять столики. Гостей заходу просять дотримуватися дистанції й сідати не більш ніж 4 особи за столик. За кавою на вулиці можна буде подивись онлайн-лекцію, зустрітися з друзями, послухати лекцію про студентський рух в Україні.

«Марек часто любив говорити про «тих-хто-був-перед-нами»: в культурі, в громадському житті, в студентському русі, в любові до своєї землі, до України. Маркіян був одним із тих, для кого важливо було тримати єдність спільноти «і мертвих, і живих, і ненароджених».

На днях ми будемо мати 31 рік офіційної реєстрації «Студентського Братства» Львова, а також 30 років першого Вивиху – «Вивиху-90». 21 травня хочемо пом’янути Маркіяна. І разом із Ним, трошки заглянути за лаштунки історії. Не з розповідей знаємо, що в новітній українській історії студенти були рушіями багатьох великих змін у нашому суспільстві. Проте не кожен із нас застановлювався, що організованому студентському рухові в Україні вже добрих 200 років…

Отже, дорогий наш Мареку, присвячуємо цю нашу зустріч Тобі. І дякуємо Тобі за твій чин і Твою поставу. Незмірно дякуємо Господу, що Ти є у нас», – зазначив на сторінці події у facebook Олесь Пограничний, член студентського братства, в якому й народився культовий проєкт Дзиґа.

Трансляція презентації про студентський рух в Україні триватиме з 17:00 на fb-сторінці «Дзиґи».

Постійний столик Маркіяна Іващишина. Сьогодні на вул. Вірменській можна буде знайти «свій столик з Мареком»