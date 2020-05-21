Сьогодні у Львові згадуватимуть Маркіяна Іващишина.

Сьогодні 21 травня, о 17:00 арт-центр «Дзиґа» організовує зустріч «Рік без Марека» на вулиці Вірменській. На ній згадуватимуть засновника «Дзиґи» Маркіяна Іващишина, можна буде послухати лекцію Олеся Пограничного про студентський рух в Україні.
По всій вулиці Вірменській аж до кінця розставлять столики. Гостей заходу просять дотримуватися дистанції й сідати не більш ніж 4 особи за столик. За кавою на вулиці можна буде подивись онлайн-лекцію, зустрітися з друзями, послухати лекцію про студентський рух в Україні.
«Марек часто любив говорити про «тих-хто-був-перед-нами»: в культурі, в громадському житті, в студентському русі, в любові до своєї землі, до України. Маркіян був одним із тих, для кого важливо було тримати єдність спільноти «і мертвих, і живих, і ненароджених».
На днях ми будемо мати 31 рік офіційної реєстрації «Студентського Братства» Львова, а також 30 років першого Вивиху – «Вивиху-90». 21 травня хочемо пом’янути Маркіяна. І разом із Ним, трошки заглянути за лаштунки історії. Не з розповідей знаємо, що в новітній українській історії студенти були рушіями багатьох великих змін у нашому суспільстві. Проте не кожен із нас застановлювався, що організованому студентському рухові в Україні вже добрих 200 років…
Отже, дорогий наш Мареку, присвячуємо цю нашу зустріч Тобі. І дякуємо Тобі за твій чин і Твою поставу. Незмірно дякуємо Господу, що Ти є у нас», – зазначив на сторінці події у facebook Олесь Пограничний, член студентського братства, в якому й народився культовий проєкт Дзиґа.
Трансляція презентації про студентський рух в Україні триватиме з 17:00 на fb-сторінці «Дзиґи».
Постійний столик Маркіяна Іващишина. Сьогодні на вул. Вірменській можна буде знайти «свій столик з Мареком»
21.05.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ:
21 травня 2019-го у віці 52 роки у Львові раптово помер Маркіян Іванишин – депутат першого демократичного скликання, багатолітній лідер "Студентського братства Львівщини", учасник Революції на граніті, відомий на Львівщині культурний діяч.
Марекові раптово стало зле, він упав на хідник просто біля свого будинку. Причина смерті – обірвався тромб.
Маркіян Іващишин народився 6 вересня 1966 у Львові. Навчався у Львівському політехнічному інституті, де створив осередок Студентського братства. З 1989 року почав працю у Львівській археологічній експедиції.
1990 року очолив Студентське братство Львова, став одним із провідників студентського голодування в Києві, яке згодом отримало назву Революція на граніті.
2000-2001 рр. – у період «касетного скандалу» разом з Донієм та Чемерисом заснував Громадський комітет «За Правду!».
З 1993 року працював директором Мистецького об'єднання «Дзиґа».
Організовував фестивалі «Вивих». Був арт-продюсером проектів «Вогні великого міста», «Новий Ноїв Ковчег», продюсером гуртів «Клуб Шанувальників Чаю», «Мертвий Півень», «Dzyga Jazz Quintet», ранніх проєктів «Океану Ельзи» та Руслани («Дзвінкий Вітер»), організатором фестивалю «Проект Є» «Слухай українське», «Гранди Мистецтва», «Метро Jazz», «Флюгери Львова», «Jazz Bez», одним із засновників культурологічного журналу «Четвер».
Мав у власності культові львівські кав'ярні «Лялька», «Вавілон-20», «За кулісами», «Під Клепсидрою». Віце-президент Регбійного клубу «Сокіл».
Буквально напередодні своєї смерті Маркіян Іващишин отримав Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня з нагоди відзначення 30-ліття Студентського братства.