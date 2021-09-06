У Львові стартував конкурс на здобуття стипендії імені Маркіяна Іващишина.

Сьогодні, 6 вересня, видатному громадському та культурному діячу, співзасновнику Мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіянові Іващишину виповнилося би 55 років. З цієї нагоди організатори стипендії імені Маркіяна Іващишина, заснованої навесні 2021 року, оголосили про початок прийому заявок на її здобуття від молодих менеджерів культури та культурних діячів для навчання. Про це повідомив голова капітули стипендії, керівник ЛМГО «Мистецька рада «Діалог» Григорій Семенчук.

«У Марека було багато суперсил, але одна з найсильніших – вміння зводити людей, віднаходити, знайомити, окреслювати простори взаємодії, співбуття. Він вмів говорити і думати про спільне, без втрати ідентичності та унікальності. Мережував, будував, снував великі мережива і павутини зв’язків значно далекіші, ніж його Вірменська, Львів та Україна. Це найбільше і найвартніше зі спадку. Творити міцні спільноти складно, і цього немає у методичках, це неможливе без таланту лідера і насилу. Громадське об‘єднання «Вірменська 35», Громадська організація «Інститут актуального мистецтва», Українсько-Польська фундація «TransKultura», Мистецька рада «Діалог», Львівська школа джазу – живі і дієві сьогодні інституції, які спільно з іншими створив Марек, розуміючи цінність, можливості і суперсилу спільнот. Бракує Марека, бракує цього розуміння», – написала з нагоди 55-ліття Марека Іващишина директорка ГО «Інститут актуального мистецтва» Юлія Хомчин.

«Марек завжди був надійним другом для багатьох з нас і вмів бачити потенціал у наших проєктах і задумах, а головне – завжди допомагав реалізовувати їх. Саме тому ми хочемо допомогти людям, які, як і Марек, вірять у людей і допомагають іншим у реалізації їхніх ідей і працюють на розвиток української культури», – зазначив Григорій Семенчук, оголошуючи початок прийому заявок на стипендію від молодих культурних менеджерів і культурних діячів, які беруть участь в «розвитку культурного життя громади, володіють лідерськими навиками і працюють у незалежному секторі».

Ініціаторами проєкту стипендії для молоді, яка працює у сфері культури, стали організації, засновані свого часу з ініціативи самого Маркіяна: ЛМГО «Мистецька рада «Діалог» у партнерстві ГО «Вірменська, 35» і ГО «Інститут актуального мистецтва», за підтримки друзів та близьких Маркіяна Іващишина. Стипендіальний фонд, зібраний на основі благодійних внесків бізнесменів, митців, культурних діячів, становитиме щорічно до 100 тисяч гривень, і використати їх можна виключно як «інвестицію у особистість» – на навчання чи підвищення кваліфікації.

На сьогодні уже зібрано 94 тисячі гривень шляхом добровільних благодійних внесків. Збір коштів триває, також восени відбудеться кілька заходів для подальшої промоції стипендіального проєкту та початку збору коштів на наступний рік.

«Сьогодні день народження Маркіяна Іващишина, йому б виповнилося 55 років. Навесні, коли ми започаткували іменну стипендію як проєкт на пам'ять про Маркіяна, то запланували, щоб 6 вересня стартувати з початком збору заявок на стипендію. Нам би хотілося, щоб це стало доброю традицією і цей день пам’ятали, – розповіла виконавча директорка ЛМГО «Мистецька рада «Діалог» Марія Куземська. –Восени плануємо кілька заходів, щоб починати процес збору коштів на стипендію на наступний рік. Будемо думати про кооперацію з різними організаціями, різними подіями, бо ми вважаємо, що ця ідея важлива для цілого львівського і українського середовища культури як зразок самозарадності не тільки у пам'ять про Маркіяна Іващишина, а насамперед про те, як він робив свої проєкти».

Прийом заявок на стипендію триватиме до 18:00 15 жовтня. Для цього треба заповнити онлайн-форму за посиланням, також за бажанням можна додати рекомендаційні листи. Детально із положеннями про стипендію можна ознайомитися за посиланням.

До 25 жовтня на сайті «Мистецької ради «Діалог» планують опублікувати перелік заявників, а визначити стипендіата – до 30 листопада 2021 року. Визначати стипендіата буде щорічно змінна капітула стипендії. У 2021 році до капітули увійшли: Євгенія Нестерович, Ліда Савченко-Дуда, Тарас Добрянський, Остап Іващишин та Володимир Топій.

Основна ідея стипендії – підтримати молодих та ініціативних, які часто значно більше вкладають у свої проєкти та організації, аніж у самих себе та свої компетенції: дати їм можливість підсилити свої навички та поглибити знання, щоб робити свою справу ще кращою і успішнішою.

«Йдеться про суму до 100 тисяч гривень на освіту для: чи це річна магістратура, чи певний курс тривалістю 3 місяці. Ми не будемо віддавати людині ці гроші, а будемо оплачувати навчаня на підставі відповідного договору», – уточнила Марія Куземська.

Проєкт «Стипендія імені Маркіяна Іващишина»

Реквізити для благодійних внесків:

IBAN: UA413253650000002600201726325

Одержувач: ЛМГО «МИСТЕЦЬКА РАДА «ДІАЛОГ»

ЄДРПОУ: 37613477

Код банку: 325365

Призначення: «Благодійний внесок на реалізацію проєкту «Стипендія імені Маркіяна Іващишина»

Фото zbruc.eu, galnet.fm, facebook.com/grigorysemenchuk, facebook.com/lulu.dzyga