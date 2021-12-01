У Львові оголосили перших лауреатів стипендії імені Маркіяна Іващишина.

 

Стипендіями імені Маркіяна Іващишина у перший рік її дії відзначать одразу трьох претендентів. Урочисте нагородження стипендіатів відбудеться у п’ятницю, 3 грудня, на відкритті XXI міжнародного фестивалю Jazz Bez у Львові. Про це повідомили у ГО «Мистецька рада «Діалог».

 

 

За рішенням капітули, цьогоріч стипендії імені Маркіяна Іващишина отримають Олександр Максимов, Мар’яна Хемій та Олена Кухар.

 

Капітула стипендії, до якої обрано п’ять представників різних сфер діяльності – від мистецтва до бізнесу, а саме: Євгенія Нестерович, Володимир Топій, Лідія Савченко-Дуда, Тарас Добрянський та Остап Іващишин, – обирала серед 30 претендентів, які надіслали свої заявки під час open-call, що тривав з 6 вересня до 15 жовтня.

 

Стипендіати працюють у різних галузях культури:

 

 

Олександр Максимов – перформер, куратор і культурний менеджер з міста Дрогобича, отримав у межах стипендії можливість тримісячного стажування у партнерів проєкту — Jam Factory Art Center. Олександр з 2019 року проводить у Дрогобичі фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez, координує Міжнародний фестиваль Бруно Шульца, був куратором резиденції «Магічні соляні міста» (2020), працює як перформер.

 

 

Мар’яна Хемій – журналістка, менеджерка культурних проєктів з Києва, співзасновниця й головна редакторка «Тиктор медіа», отримує стипендію на навчальний курс Marketing Storytelling у Projector – Creative & Tech Online Institute. У своїй заявці Мар’яна написала, що через свій медіапроєкт вона прагне «популяризувати культуру, зокрема у її взаємозв’язках з містами / місцями: ми розповідаємо, як простір / місто впливає на митців, і навпаки – як творчість і люди впливають на сприйняття міст і сприяють внутрішньому туризму».

 

 

Олена Кухар з Києва, вона вже понад 12 років працює у проєктному менеджменті в сфері медіа та культури. Стипендія дасть їй можливість розвинутися у вже розпочатій спеціалізації і продовжити навчання бізнес-медіації на програмі Українського центру медіації при kmbs. Після п’ятимісячного навчання Олена зможе провадити як медіаторка українські проєкти та організації у секторі культурно-креативних індустрій. Це «внутрішня», часто непублічна сфера діяльності в культурі, але від її рівня залежить корпоративна етика і галузевий клімат усіх ККІ.

 

Зазначимо, зголошуватися на отримання стипендії могли активні люди культури віком до 45 років з усієї України для навчання чи підвищення кваліфікації.

 

«Цей перший рік був випробуванням на практиці і напрацюванням алгоритмів для нашої ініціативи… Ми будемо працювати над розширенням інструментарію для наших майбутніх стипендіатів, адже кількість і якість заявок вже на першому році ініціативи показують, що така стипендія потрібна спільноті. Є багато молодих людей, які вже роблять непересічні проєкти і хочуть вчитися далі. Маркіян Іващишин вмів підтримати поривання таких людей, і ми раді продовжувати цю справу під егідою його імені», – розповіла голова Капітули Євгенія Нестерович.

 

Стипендіальний фонд 2021 року організатори зібрали з благодійних внесків культурних та громадських діячів, представників бізнесу і товариства Маркіяна Іващишина – загалом 165 тисяч гривень за період з травня до жовтня 2021 року.

 

Фото dialogue.lviv.ua

01.12.2021

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