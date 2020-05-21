У трьох областях заходу наразі не пом'якшать карантину.

 

У Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях, вірогідно, не пом'якшуватимуть карантинних обмежень через складну епідеміологічну ситуацію.

 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я. Слід зазначити, що Мінздоров'я, очевидно, готувало ці висновки для засідання Кабінету Міністрів, що відбулося ще в середу, адже покликається на дані захворюваності ще за понеділок. За ті декілька днів темпи поширення COVID-19 на Волині послабилися. 

 

 

"Станом на 18 травня ситуація з захворюванням на COVID-19 у кількох західних областях (зокрема Чернівецькій, Волинській, Рівненській) не дозволяла перейти до чергового етапу пом’якшення карантину", – констатували в МОЗі.

 

Міністерство нагадало, що номінальну тривалість карантину в Україні продовжили до 22 червня. Водночас, із 11 травня розпочався перший етап послаблення обмежень.

 

Загалом, регіони України виходитимуть із карантину у 5 етапів. Пом'якшення карантинних обмежень відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

 

"Ми пропонуємо встановити адаптивний карантин з 22 травня по 22 червня. При цьому ми запроваджуємо ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, а також кількість ПЛР- та ІФА-тестів. На основі цих показників будуть прийматися рішення щодо послаблення карантину. Всього у нас буде 5 етапів пом’якшення обмежувальних заходів", – повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

 

Упродовж минулої доби, 20 травня, у Рівненській області зареєстрували 70 нових випадків коронавірусної хвороби, у Рівненській – 46, у Волинській – 22.

 

21.05.2020

До теми

Ілюзія компромісу з Росією
Джеймс Шерр
Для Путіна, як і для Ніколая I, віра в те, що російська цивілізація виходить за межі Росії, є одночасно і символом віри, і принципом держави
19.05.20 | | Дискурси
Про що ніхто не хоче говорити
10 психологів розповіли про свою наукову рутину: відмови, невдачі, вигорання. Вони вимагають нових норм у сфері наукових досліджень.
19.05.20 | | Наука
Впаде, то впаде
Олександр БОЙЧЕНКО
Сізіф закурює й зачудовано спостерігає, як дурнувата брила, набираючи швидкість, із гуркотом перекидається на виступах. «Чисто тобі держава Україна», – промовляє він сам до себе
18.05.20 | | Дискурси
Купівля-продаж кози
Юрко ТИМЧУК
Історія про пересування в часі і просторі парнокопитної тварини, яка погано пахнула і створювала дискомфорт самим фактом свого існування, часто вдало ілюструє наше сьогодення.
18.05.20 | | Україна
Хто врятує загублене дитя?
Ганна Улюра
Через всі частини роману проходить одна, на позір суто історико-політична, тема, яка допоможе і нам глибше зрозуміти дуже приватні стосунки Наташі і Євгенії. Ця тема – конкуренція жертв.
18.05.20 | | Штука
Чи ж суперінтелект неможливий?
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Якщо комп’ютерна система не має свідомості, тоді це просто річ. Але якщо система свідома, тоді вона вже входить в моральну сферу.
18.05.20 | | Наука
Ядерні випробування змінювали погоду
Іонізація повітря радіонуклідами зумовлювала збільшення опадів над Європою в період Холодної війни.
17.05.20 | | Наука
Історія нової пам'ятки у Львові (вулиця Костя Левицького, 23)
Оксана Бойко
Будинок громади менонітів (вілла Владислава Ґодовського). Історична довідка
17.05.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.