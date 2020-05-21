У трьох областях заходу наразі не пом'якшать карантину.

У Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях, вірогідно, не пом'якшуватимуть карантинних обмежень через складну епідеміологічну ситуацію.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я. Слід зазначити, що Мінздоров'я, очевидно, готувало ці висновки для засідання Кабінету Міністрів, що відбулося ще в середу, адже покликається на дані захворюваності ще за понеділок. За ті декілька днів темпи поширення COVID-19 на Волині послабилися.

"Станом на 18 травня ситуація з захворюванням на COVID-19 у кількох західних областях (зокрема Чернівецькій, Волинській, Рівненській) не дозволяла перейти до чергового етапу пом’якшення карантину", – констатували в МОЗі.

Міністерство нагадало, що номінальну тривалість карантину в Україні продовжили до 22 червня. Водночас, із 11 травня розпочався перший етап послаблення обмежень.

Загалом, регіони України виходитимуть із карантину у 5 етапів. Пом'якшення карантинних обмежень відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

"Ми пропонуємо встановити адаптивний карантин з 22 травня по 22 червня. При цьому ми запроваджуємо ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, а також кількість ПЛР- та ІФА-тестів. На основі цих показників будуть прийматися рішення щодо послаблення карантину. Всього у нас буде 5 етапів пом’якшення обмежувальних заходів", – повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Упродовж минулої доби, 20 травня, у Рівненській області зареєстрували 70 нових випадків коронавірусної хвороби, у Рівненській – 46, у Волинській – 22.