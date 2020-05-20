Записи Порошенка: Команда Байдена порівнює скандал із дулею з маком.

 

Штаб потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки, колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена вважає скандал із оприлюдненням записів переговорів із експрезидентом Петром Порошенком не поважним і вбачає за ним руку Москви.

 

Про це пише видання The Washington Post, покликаючись на речника Байдена Ендрю Бейтса.

 

 

"Вони сильно поредагували записи. Але навіть після цих силкувань вийшла дуля з маком (в ориґіналі – nothingburger, буквально "ніщобурґер", – Z)", – сказав Бейтс.

 

У штабі Байдена певні, що запропонована аудіотека – це "продовження давніх російських старань завдати шкоди колишньому віцепрезиденту США".

 

The Washington Post акцентує на тому, що зачинатель скандалу, народний депутат Андрій Деркач, є випускником московської школи КҐБ. Деркач є формальним скаржником у кримінальній справі про втручання у вибори США.

 

Торік, посеред скандалу, спричиненого оприлюдненням стенограми переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, Деркач оприлюднив документи, із котрих випливає, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років надавав посольству США в Києві інформацію про хід резонсних справ, які стосувалися України і США.

 

Деркач, котрий підтримує тісні контакти із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, заявляв, що у нього є документи про вчинення тиску на тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна в рамках розслідування справи щодо компанії Burisma, котрою керував син колишнього віцепрезидента США Гантер Байден.

 

Як писав Z, цього вівторка Андрій Деркач повідомив про велику знахідку і влаштував пресову конференцію, під час котрої оприлюднив кільканадцять записів розмов між Порошенком і Байденом.

 

Більшість записів, оприлюднених Деркачем, стосуються обставин звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна: Сполучені Штати вимагали від офіційного Києва зняти прокурора, відставки котрого вимагали і представники громадянського суспільства в Україні.

 

 

Акцент на Шокіні свідчить про те, що скандал ініційовано для того, щоб передусім влинути на перебіг подій у США. Адже президент США Дональд Трамп, коли втрапив у скандал із чиненням тиску на Володимира Зеленського, виправдовувався, що він ні до чого не примушував українського колегу, натомість стверджував, що тиск був притаманний адміністрації президента Барака Обами та його заступника Джозефа Байдена.

 

Нагадаємо, Трамп звинувачував Байдена в тому, що той усунув Шокіна через порушення Генеральною прокуратурою України справи щодо компанії Burisma, до керівництва котрої належав син американського віцепрезидента Гантер Байден. Скандал посприяє Трампові відбитися від звинувачень у тиску на Україну, а також дозволить скомпрометувати опонента у використанні посади для сімейного бізнесу.

 

Прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення записів розмов між Петром Порошенком та Джозефом Байденом. Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 111 КК (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем).

 

 

Президент України Володимир Зеленський очікує, що оприлюднення записів допоможе притягнути Петра Порошенка до відповідальності.

 

"Ви ж бачили і вчорашній скандал... Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків", – сказав Зеленський на пресовій конференції у середу.

 

 

20.05.2020

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