Кількість інфікованих коронавірусом перевищила п'ять мільйонів.

Найінтенсивніше зараз хвороба поширюється в Бразилії.

Число осіб, котрі заразилися коронавірусом, у світі перевищило чергову психологічну позначку – п'ять мільйонів. Про це свідчать дані порталу Worldometer. Згідно з його інформацією, станом на ранок четверга, 21 травня, на планеті заражено 5 058 715 осіб. Також повідомляється про 328 186 померлих і про більш ніж два мільйони тих, що одужали після хвороби.

При цьому активними залишаються 2,7 мільйона випадків заражень. З них 2,68 мільйона пацієнтів (98 відсотків) перебувають в стані середньої тяжкості, ще 45 769 пацієнтів – в критичному.

Тим часом, згідно з даними проєкту Університету Джонса Гопкінса, кількість тих, що заразилися, поки що тільки наближається до п'яти мільйонів і становить на цей момент 4 966 006. Найбільш постраждалими країнами залишаються США (1 547 353 заражених), Росія (308 705) і Бразилія (271 628). Також до п'ятірки країн з найбільшим числом інфікованих входять Велика Британія (249 616) й Іспанія (232 555).

Саме в Бразилії за останню добу зафіксовано рекордне число заражень коронавірусом SARS-CoV-2 – майже 20 тисяч випадків. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни. Згідно з цими даними, за 24 години було зафіксовано 19 951 зараження і 888 смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У вівторок, 19 травня, в Бразилії від цієї причини померли понад тисяча осіб. Загалом в країні через пандемію померло понад 18 тисяч людей.

Нагадаємо, що бразильський президент Жаїр Болсонару консеквентно виступав проти запровадження карантину, незважаючи на те, що Бразилія постійно піднімалася у сходинках світової статистики кількості заражених.