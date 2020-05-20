Галицькі хроніки COVID-19: 20 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3471 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 57 нових інфікованих: 11 – в Івано-Франківській, 38 (із 290 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській та 8 – у Тернопільській області (проведено 354​ ПЛР-дослідження). 

 

Двоє інфікованих коронавірусом померло: один на Львівщині та один у Івано-Франківській області. Таким чином, смертність від covid-19 в Галичині утримується на рівні 3,6%. Хоча, за інформацією Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу в області померла не одна, а двоє осіб: мешканки Сокальського та Перемишлянського районів.  

 

 

За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужала 1 411‬ особа. За минулу добу – 52: 28 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській і 9 – у Львівській. 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 травня (09:30): 1089 випадків, 8 нових

Бучацький район – 2 особи

Кременецький район – 4 особи

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 



20 травня (09:30): 1136 випадків, 38 нових

м. Львів – 21 особа

Пустомитівський район – 6 осіб

Жовківський район – 1 особа 

Перемишлянський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Яворівський район – 6 осіб

Бродівський район – 1 особа

Золочівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 травня (09:30): 1246 випадків, 11 нових

м. Івано-Франківськ – 5 осіб

Галицький район – 2 особи

Калуський район – 2 особи

Долинський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 20 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

20.05.2020

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