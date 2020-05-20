Галицькі хроніки COVID-19: 20 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3471 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 57 нових інфікованих: 11 – в Івано-Франківській, 38 (із 290 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській та 8 – у Тернопільській області (проведено 354 ПЛР-дослідження).
Двоє інфікованих коронавірусом померло: один на Львівщині та один у Івано-Франківській області. Таким чином, смертність від covid-19 в Галичині утримується на рівні 3,6%. Хоча, за інформацією Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу в області померла не одна, а двоє осіб: мешканки Сокальського та Перемишлянського районів.
За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужала 1 411 особа. За минулу добу – 52: 28 – у Тернопільській області, 15 – в Івано-Франківській і 9 – у Львівській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 травня (09:30): 1089 випадків, 8 нових
Бучацький район – 2 особи
Кременецький район – 4 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 травня (09:30): 1136 випадків, 38 нових
м. Львів – 21 особа
Пустомитівський район – 6 осіб
Жовківський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Яворівський район – 6 осіб
Бродівський район – 1 особа
Золочівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 травня (09:30): 1246 випадків, 11 нових
м. Івано-Франківськ – 5 осіб
Галицький район – 2 особи
Калуський район – 2 особи
Долинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 20 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.05.2020