Кучма попросився піти з "Мінська".

Представник України у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма попросив передати його повноваження першому заступнику голови делеґації України в ТКГ, віцепрем'єрові Олексію Резнікову.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресової конференції у середу, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, Кучма звертався до мене і говорив, що зараз, коли ми підвищили статус нашої групи, що зараз у нас є Резніков, професійна людина. Він уже на всіх засіданнях в Мінську, він глибоко в процесі. І дійсно, Леонід Данилович сказав, що "давайте передамо всі мої повноваження пану Резнікову", це є правда, і я завжди кажу правду. Я його попросив, що, дійсно, мені здається, щоб із тієї сторони, з російської сторони, було оновлено також склад їхньої підгрупи. Давайте дочекаємося оновлення складу, і потім ви вирішите, якщо ви втомилися за стільки років вашої складної і дуже важливої роботи в "мінському процесі", добре, будемо з шаною дякувати вам і з повагою", – сказав Зеленський.

Водночас Президент повідомив, що Леонід Кучма досі є керівником, досі бере участь у засіданнях, поки вони є дистанційними.

"Дійсно Леоніду Даниловичу Кучмі складно, і складно кожному учаснику, який є в засіданнях нашої підгрупи, в засіданнях у Мінську, це дуже складно, складний процес", – сказав Зеленський.

Під час пресової конференції Володимир Зеленський також зізнався: його рецепт, котрий передбачає "просто припинити стріляти", не є простим.

"Що стосується "просто припинити стріляти". Це складний процес. І я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала [на обстріли]. Я хотів показати всьому світові, – і зараз ми робимо це, – що у нас дуже міцна армія. Але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну, і якщо по нас стріляють, ми будемо відповідати. Але першими стріляти ми не будемо", – сказав Зеленський.

Президент додав, що для припинення вогню потрібна воля й опонентів. "І та сторона, дійсно, якщо б вона просто перестала стріляти, що дійсно повинні зробити згідно з нашими "мінськими домовленостями", згідно з нашими домовленостями в Normandie, згідно з тим, щоб вони не провокували, все б закінчилося... Але вони не знають, що з ними потім буде. Я маю на увазі бойовиків", – пояснив Зеленський.