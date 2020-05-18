Біля Страдецької гори з порушеннями прокладають дорогу.



Біля Страдецької гори, яка є унікальним відпустовим місцем, будують об’їзну дорогу для доїзду й обслуговування кар’єра Великопільського родовища пісків. Створення цієї дороги проводять із порушеннями, вона наражатиме на небезпеку прочан, які відвідують це святе місце, а також завдасть непоправної шкоди природі українського Розточчя й міжнародному іміджу України, – наголошує отець Іван Колтун, парох парафії Успення пресвятої Богородиці (УГКЦ) села Страдч.

Страдецька гора. Фото: ugcc.lviv.ua

У відкритому зверненні, опублікованому на сайті Львівської Архиєпархії УГКЦ, парох розповів, що роботи в лісі біля Страдецької гори почали проводити в час, коли було запроваджено загальнонаціональний карантин у зв’язку з пандемією COVID-19. На лісовій дорозі швидкими темпами вирубували дерева й насипали новий шлях. Надіславши численні звернення до контролюючих органів, лісових господарств та органів державного самоврядування, в парафії зʼясували, що у Страдчі будують об’їзну дорогу для доїзду й обслуговування кар’єра Великопільського родовища пісків.

«Будівництво веде ТзОВ «Керамбуд», і з відкритих джерел стало відомо, що кінцевими бенефіціарними власниками є Богдан Козак та Сергій Медведчук, рідні брати депутатів Верховної Ради України від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука», – зазначено у зверненні.

Дорогу прокладають через ліс, яким опікується Великопільське лісництво Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Національного лісотехнічного університету, через річку Верещицю та дамби озер, які розташовані поряд зі Страдецькою горою. За планом, вона має з’єднатися з автомобільним шляхом Т 14-25 в підніжжі Страдецької гори, де пролягає Хресна дорога.

Священники наголошують, що прокладання цієї дороги створить багато незручностей і небезпек для унікального місця, яким є Страдецька гора. Зокрема, прочани, які приїздять сюди проходити Хресну дорогу, наражатимуться на смертельну небезпеку через великоваговий транспорт, який вивозитиме пісок із кар’єра.

Окрім того, експлуатація цієї дороги спричинить запилення, загазованість повітря й забруднення довкілля. Це майже унеможливить проходження Хресної дороги та проведення інших заходів, включаючи Всеукраїнську прощу, яка щороку відбувається тут 26 червня, в річницю мученицької смерті блаженних священномученика Миколи Конрада та мученика Володимира Прийми.

Створення цієї дороги також завдасть непоправної шкоди природі українського Розточчя й міжнародному іміджу України, – застерігають священники, адже ділянка, де ведуть роботи, входить до складу транскордонного українсько-польського біосферного резервату «Розточчя», який був створений 19 червня 2019 р. на 31-й сесії Міжнародної координаційної ради Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

До всього, дорогу прокладають з численними порушеннями, – стверджує отець Іван Колтун. Отримавши відповіді на звернення, священники, зокрема, вказують на такі:

1. Ліс, в якому ведуть незаконну вирубка та насипання дороги, перебуває в державній власності, і тому всі рішення щодо нього приймає Львівська обласна державна адміністрація, а жодних дозволів від Львівської ОДА не було.

2. Директор Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» п. М.М. Свистак повідомив, що заходи, пов’язані з ремонтом та експлуатацією дороги, були розглянуті та погоджені на сесіях Великопільської (рішення №403 від 25.06.2019 р.) та Порічанської (рішення №868 від 27.06.2019 р.) сільських рад. Однак лісова ділянка, на якій ведуть роботи, не належать до земель, власниками яких є ці сільські ради, і, відповідно, жодні погодження щодо робіт на цій території не мають законної сили.

3. Для будь-якого будівництва має бути підготовлений план та кошторис, однак плану та кошторису не існує, ба й більше – ЛОДА, яка є власником цього лісу, не надавала дозволу на розроблення плану будівництва цієї дороги.

4. Проведення будівництва у природоохоронній зоні передбачає багато експертиз, зокрема екологічної, яка теж не була проведена.

«До департаменту дорожнього господарства ЛОДА не надходила для погодження проєктна документація щодо будівництва, реконструкції дороги на території Порічанської сільської ради Яворівського району. ЛОДА і її структурні підрозділи, зокрема департамент екології та природних ресурсів, не погоджували проведення рубок у кварталах 14, 15, 16 Великопільського лісництва», – зазначив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

У ЛОДА додали, що видача дозволів на проведення рубок, якими є лісорубні квитки, не входить до повноважень облдержадміністрацій. Водночас, упродовж 2019-2020 років Львівська ОДА та її структурні підрозділи не погоджували матеріалів базового лісовпорядкування Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».