Відновлено ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська.

На Львівщині відновили ремонт дороги Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська, яка з’єднує між собою міжнародні пункти пропуску «Угринів – Долгобичув» та «Рава-Руська – Гребенне». Крім цього, дорога веде до майбутніх КПП «Белз – Будинін» та «Варяж – Усьмеж». Ремонт почали у 2021 році, однак призупиняли через необхідність додаткового фінансування. Загальна вартість проєкту становить понад 42 млн євро.

«На автошляху завдовжки 53 км між Червоноградом і Равою-Руською активно проводимо ремонтно-будівельні роботи. Тут одночасно працюють кілька дорожніх бригад. Фактично вся дорожня техніка підрядника зосереджена на цьому об’єкті, адже дорога має стратегічне значення не лише для місцевого населення, а й для транзитного транспорту. Оскільки після завершення ремонту цієї дороги з'явиться можливість водіям суттєво скоротити шлях від КПП "Рава-Руська" в напрямку Волинської області, а для дорожників – розвантажити автомобільну дорогу М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська», – розповів керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

У Службі автодоріг повідомили, що на дорозі вже розчистили узбіччя, розширили проїжджу частину, зрізали старе дорожнє полотно, влаштували дощову каналізацію та зовнішнє освітлення в межах населених пунктів, укріпили основу із щебенево-піщаної суміші та влаштували нижній шар асфальтобетонного дорожнього покриття завдовжки 45 км, устелили верхній шар на протяжності понад 30 км.

«Зараз значну увагу зосереджено на ремонті мостів та окремих ділянок дороги, зокрема Річки – Михайлівка та в межах міста Угнів. Крім цього, проводимо ремонтно-будівельні роботи на дев’яти штучних спорудах у Белзі, Угневі, Михайлівці, Корчеві, Заставному та Річках», – йдеться в повідомленні.

А також розпочали роботи з нанесення дорожньої розмітки. Проєкт передбачає і комплекс заходів для безпеки дорожнього руху – влаштування тротуарів, заїзних кишень для громадського траснпорту, освітлення на пішохідних переходах та залізничних переїздах та інше.

Ремонт дороги виконує польська компанія «Дрог-Буд». Вартість робіт 42,6 млн євро. Завершити роботи планують наступного року.

Це останній, четвертий, об’єкт проєкту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні». Раніше коштом польського кредиту відремонтували дороги️ Т-14-20 Яворів – Грушів, ділянки доріг Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий і Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір.



