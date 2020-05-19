Одного з найвідоміших у світі гакерів затримали в Івано-Франківську.

Гакера, відомого під ніком Sanix, встановили та затримали співробітники Служби безпеки України. Торік він привернув увагу світових фахівців із кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази із 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном унікальних паролів.

У січні 2019 року про цього гакера писали The Guardian, Forbes і Newsweek, йому присвятив сюжет телеканал Italia 1, адже база даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом викрадених даних".

Як зʼясували фахівці, виставлена на продаж база обсягом 87 гігабайтів становили тільки маленьку частину загальної кількості даних, якими заволодів Sanix. Схожих баз викрадених і зламаних паролів у гакера було щонайменше сім, а загальний обсяг їх сягав майже терабайт. До баз входили персональні, зокрема й фінансові, дані мешканців Євросоюзу та Північної Америки.

Служба безпеки України отримала інформацію, що гакером Sanix, імовірно, є українець, мешканець Івано-Франківської області. Кіберфахівці СБУ зафіксували продаж баз даних із логінами й паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомостями про комп’ютери, зламані для подальшого використання в бот-мережах і для організації DDoS-атак.

Гакера затримали, а під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності й готівку від незаконних операцій – майже 190 тисяч гривень і понад 3 тисячі доларів.

Затриманому готують повідомлення про підозру в несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів і в несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах.