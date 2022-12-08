Узбекистан відкинув газовий союз з Росією.

Узбецький віцепрем’єр заявив, що країна не піде на політичні поступки за газ.

 

                         Джурабек Мірзамахмудов

 

Узбекистан відмовився вступати в «газовий союз», запропонований центральноазійським країнам президентом Росії Владіміром Путіним. Про це повідомив узбецький інформаційний портал Repost.uz.

 

«Ми ніколи не погодимося на політичні поступки в обмін на газ. Ми ніколи не поставимо під загрозу наші національні інтереси. Навіть якщо ми підемо на якусь угоду, то ми зробимо це тільки через комерційні договори купівлі-продажу. Ми не допустимо, щоб нам нав'язувалися якісь політичні умови», – заявив у середу, сьомого грудня, заступник прем'єрміністра й міністр енергетики Джурабек Мірзамахмудов.

 

Віцепрем’єр наголосив, що його країна купуватиме енергоносії у Росії чи інших країн лише за вигідних цін і контрактних умов. «Незважаючи на те, що Узбекистан відчуває гостру нестачу газу, у низці регіонів планово відключають електроенергію, а в Ташкенті та Ферганській долині призупинено роботу газових заправок, влада не має наміру ставити під загрозу національні інтереси, економіку та незалежність. Узбекистан веде перемовини про закупівлю електроенергії з сусідніх країн, але не через якийсь альянс чи союз», – зазначив Мірзамахмудов.

 

Він додав, що навіть якщо з Росією буде укладено угоду про постачання газу, це не означатиме союзу. «Узбекистан не має спільного кордону з Росією. Тому будуть проведені переговори щодо його постачання через сусідній Казахстан. Це буде технічний контракт», – пояснив узбецький міністр.

 

Наприкінці листопада під час візиту президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до Москви російський президент Владімір Путін оприлюднив ідею «троїстого газового союзу», в рамках якого російський газ через Центральну Азію йшов би на китайський ринок. «У Росії, Казахстану, Узбекистану ще з радянських часів фактично єдина газотранспортна система. І ми маємо великі можливості для розширення взаємної співпраці», – зазначив у зв'язку з цим віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

 

У Казахстані пропозицію Путіна поставили під сумнів уже за два дні після повернення Токаєва з Росії. «Казахстан не дозволить використовувати свою територію для обходу західних санкцій і оцінюватиме проєкт газового союзу з урахуванням санкційних ризиків», – заявив 30 листопада заступник голови МЗС Казахстану Роман Василенко.

08.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Календар vs Вічність
Мирослав Трофимук
Розмова про отцей Вічний календар понесла мене на вітрилах моїх особистих спогадів у мою пам’ять, – це і є ознакою мистецького твору: правдивості одкровення в оповіді і знову – через зміст – поєднання наших особистих Вічних календарів.
07.12.22 | | Штука
287-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
07.12.22 | | Україна
Ubiennale у Львові
У львівському артцентрі "Дзига" за участі митців та кураторів з України, Іспанії, Німеччини, Франції, Польщі, Словенії та Чехії відбудеться виставка творів, що були представлені на першій Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва Ubiennale у Києві в 2022-му році.
06.12.22 | | Штука
286-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
06.12.22 | | Україна
Зміни на західному фронті
Юрко ТИМЧУК
«Русскій мір» константний у своїй тупості, агресивності та жадібності, «колективний Захід» здатний реагувати на нові виклики.
05.12.22 | | Україна
Таємниці реставраційної майстерні
Інна Дмитрук-Сорохтей
У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.
05.12.22 | | Штука
285-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Мар’їнки і Новомихайлівки Донеччини
05.12.22 | | Україна
284-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Водяного, Первомайського, Веселого, Мар’їнки та Новомихайлівки Донеччини
04.12.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.