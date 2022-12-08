Узбекистан відкинув газовий союз з Росією.

Узбецький віцепрем’єр заявив, що країна не піде на політичні поступки за газ.

Джурабек Мірзамахмудов

Узбекистан відмовився вступати в «газовий союз», запропонований центральноазійським країнам президентом Росії Владіміром Путіним. Про це повідомив узбецький інформаційний портал Repost.uz.

«Ми ніколи не погодимося на політичні поступки в обмін на газ. Ми ніколи не поставимо під загрозу наші національні інтереси. Навіть якщо ми підемо на якусь угоду, то ми зробимо це тільки через комерційні договори купівлі-продажу. Ми не допустимо, щоб нам нав'язувалися якісь політичні умови», – заявив у середу, сьомого грудня, заступник прем'єрміністра й міністр енергетики Джурабек Мірзамахмудов.

Віцепрем’єр наголосив, що його країна купуватиме енергоносії у Росії чи інших країн лише за вигідних цін і контрактних умов. «Незважаючи на те, що Узбекистан відчуває гостру нестачу газу, у низці регіонів планово відключають електроенергію, а в Ташкенті та Ферганській долині призупинено роботу газових заправок, влада не має наміру ставити під загрозу національні інтереси, економіку та незалежність. Узбекистан веде перемовини про закупівлю електроенергії з сусідніх країн, але не через якийсь альянс чи союз», – зазначив Мірзамахмудов.

Він додав, що навіть якщо з Росією буде укладено угоду про постачання газу, це не означатиме союзу. «Узбекистан не має спільного кордону з Росією. Тому будуть проведені переговори щодо його постачання через сусідній Казахстан. Це буде технічний контракт», – пояснив узбецький міністр.

Наприкінці листопада під час візиту президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до Москви російський президент Владімір Путін оприлюднив ідею «троїстого газового союзу», в рамках якого російський газ через Центральну Азію йшов би на китайський ринок. «У Росії, Казахстану, Узбекистану ще з радянських часів фактично єдина газотранспортна система. І ми маємо великі можливості для розширення взаємної співпраці», – зазначив у зв'язку з цим віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

У Казахстані пропозицію Путіна поставили під сумнів уже за два дні після повернення Токаєва з Росії. «Казахстан не дозволить використовувати свою територію для обходу західних санкцій і оцінюватиме проєкт газового союзу з урахуванням санкційних ризиків», – заявив 30 листопада заступник голови МЗС Казахстану Роман Василенко.