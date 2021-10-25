На виборах президента Узбекистану очікувано переміг чинний глава держави.

Спостерігачі від ОБСЄ зафіксували масу виборчих порушень.

 

 

Чинного президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва переобрано на нову п'ятирічну каденцію. Про це повідомив узбецький інформаційний портал UzNews.uz з покликом на інформацію ЦВК країни. Згідно з попередніми підрахунками, за Мірзійоєва проголосувало 80,1% громадян Узбекистану, які прийшли в неділю, 24 жовтня, на виборчі дільниці. Електоральна фреквенція становила 80,8%.

 

Цей результат аж ніяк не можна назвати несподіваним, адже в президента фактично не було гідних конкурентів. Позірну конкуренцію Мірзійоєву створювали: заступниця голови політради Народно-демократичної партії Узбекистану Максуда Ворісова, яка набрала 6,6%, лідер Демократичної партії «Національне відродження» Алішер Кадиров – 5,5%, голова Екологічної партії Нарзулло Обломуродов – 4,1%, і лідер соціал-демократичної партії «Справедливість» Бахром Абдухалімов – 3,4%

 

Сам Мірзійоєв назвав свою перемогу демонстрацією підтримки народом його курсу реформ. «Ваша підтримка, яку ви мені надали в ході виборів, засвідчує, що ви, мій коханий народе, підтримуєте реформи, які я ініціюю. Я зрозумів, що все, що ми зробили за останні п'ять років з будівництва нового Узбекистану, ви підтримуєте і будете підтримувати», – сказав він, виступаючи в Льодовому палаці після оголошення про його перемогу.

 

Спостерігачі від СНД і ШОС похвалили Ташкент за досконале проведення виборів і заявили, що не виявили жодних порушень. Тимчасом спостерігачі від ОБСЄ розкритикували проведення президентських виборів в Узбекистані за відсутність конкурентної боротьби між кандидатами і критики чинного глави держави. Вони зафіксували численні порушення виборчих процедур: багаторазове голосування, голосування за третіх осіб, вкидання виборчих бюлетенів, а також порушення процедур при підрахунку голосів. 

 

Нагадаємо, що Мірзійоєв став главою держави внаслідок позачергових президентських виборів у 2016 році. Вони відбулися після смерті попереднього глави держави Іслама Карімова, який беззмінно керував країною впродовж усіх років після набуття нею незалежності. Тоді Мірзійоєв набрав 88,61% голосів.

25.10.2021

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