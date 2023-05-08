Мірзійоєв оголосив про дострокові вибори президента Узбекистану.

Реформа конституції республіки збільшила термін президентських повноважень і «обнулила» попередні каденції Мірзійоєва.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв оголосив про дострокові президентські вибори. Про це він заявив під час зустрічі у понеділок, восьмого травня, з головами палат парламенту (Олій Мажліс), політичних партій, органів судової та виконавчої влади, яка була присвячена підсумкам референдуму про внесення поправок до конституції. Мірзійоєв заявив, що вже підписав відповідний указ про проведення виборів глави держави.

«Користуючись повноваженнями, наданими президентові країни статтею 128 оновленої конституції, я підписав другий важливий указ. Згідно з ним, президентські вибори в нашій країні пройдуть достроково», – заявив президент Узбекистану.

Шавкат Мірзійоєв розповів, чому було ухвалено таке рішення і чому він «відмовляється від решти трьох із половиною років своєї президентської каденції». «Ви самі бачите, згідно з нашим основним законом, по-перше, реформуються всі гілки влади, між ними поважно змінюються відносини і баланс. По-друге, оновлена конституція ставить перед президентом, парламентом, урядом, міністрами, хокимами (головами місцевих адміністрацій в Узбекистані, – ред.) невідкладні нові політичні, соціальні та економічні завдання. По-третє, наш народ чекає від нас вкрай важливих і актуальних змін і реформ у всіх сферах. По-четверте, у нинішній ситуації, коли у світі та в реґіоні відбуваються гострі та складні процеси, найактуальнішим і найважливішим питанням стає пошук і реалізація правильного та ефективного шляху розвитку», – цитує слова узбецького президента місцевий інформаційний портал Kun.uz.

Мірзійоєв наголосив, що «з цієї точки зору, в оновленій системі державної влади доцільно давати мандат лише тому лідерові, якому наш народ довіряє».

Другого травня Олій Мажліс ухвалив конституційний закон, який дозволяє главі держави призначати дострокові президентські вибори. Четвертого травня цей закон схвалив Сенат країни. У суботу, шостого травня, документ підписав президент Шавкат Мірзійоєв. У понеділок, восьмого травня, закон було опубліковано в парламентських виданнях країни і тим самим він набрав чинності.

Нагадаємо, що Мірзійоєв був обраний президентом Узбекистану на позачергових виборах у грудні 2016 року – після смерті першого глави держави Іслама Карімова, який очолював країну з 1989 року. У жовтні 2021 року Мірзійоєв, набравши 80,12% голосів, знову виграв президентські вибори. Реформа конституції республіки, затверджена референдумом 30 квітня, збільшила термін президентських повноважень з п’яти до семи років та «обнулила» попередні каденції 65-річного Мірзійоєва. Тож на наступних виборах він балотуватиметься мов уперше і матиме право на дві наступні каденції.