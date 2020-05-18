МЗС Украни закликало світ допомогти припинити репресії РФ у Криму і на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту допомогти припинити репресії Російської Федерації в Криму і на Донбасі.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.

"У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української і кримськотатарської національної спільноти. Вбивства, викрадання активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув'язнення, безпідставні арешти і обшуки, залякування. Нині більше ста українських громадян ув’язнені за політичними мотивами в Росії і окупованому Криму, більшість із них є кримськими татарами. Ще гірша ситуація в окупованих районах Донбасу. Розстріли і вбивства українських військовополонених і місцевих патріотів, викрадення людей, тортури і приниження стали тут звичайним явищем. Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові і системні репресії, які вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях, і вжити всіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу", – йдеться в заяві МЗС України.