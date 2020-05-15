У Донецьку взяли під арешт бойовика, звинуваченого Гаагою у трагедії MH17.

У Донецьку заарештували Леоніда Харченка – одного з ключових фіґурантів у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу МН17, збитого в небі Донбасу 2014 року. Харченко – один із чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу, яку наразі розглядає суд у Нідерландах. Товариші вважають, що заарештували, аби запобігти викраденню.

Про це повідомляють кореспонденти російської служби Бі-Бі-Сі.

Згідно з даними журналістів, Харченка затримали 11 березня біля власного будинку й заарештували у цілковито іншій кримінальній справі.

"Обвинувачення смішні – нібито участь у незаконному обшуку 2014 року і незаконне зберігання зброї. За першим пунктом у потерпілих до нього претензій немає. За другим – цей пістолет йому 2019 року видали у "міністерстві держбезпеки" для забезпечення особистої безпеки у справі МН17", – розповів бойовий приятель Харченка.

Українська держава оголосила Харченка в розшук у липні 2015 року. Йому заочно висунули звинувачення у "створенні терористичної групи", 2019 року проти Харченка порушили кримінальну справу за підозрою у причетності до збиття літака рейсу МН17.

Леоніду Харченку 47 років. Він народився і виріс у Донецькій області. Відомо, що має технічну освіту. До початку бойових дій на сході України Харченко працював інженером у місті Костянтинівка.

Правдоподібно, влітку 2014 року Харченко став офіцером спецзагону військової розвідки "ДНР", взяв позивний "Крот" і почав працювати під керівництвом Сєрґєя Дубінського – офіцера у відставці головного управління розвідки Росії.

Об'єднана слідча група (JIT), що проводить офіційне міжнародне розслідування катастрофи "Боїнга" МН17, вважає, що Харченко брав участь у переміщенні територією "ДНР" зенітно-ракетної установки "Бук", з якої збили "Боїнг".

В опублікованих Службою безпеки України записах телефонних розмов прихильників "ДНР", 17 липня 2014 року людина з позивним "Крот" підказує іншому бійцю дорогу до місця розташування "Бука".

Згідно з версією голландської прокуратури, Леонід Харченко також міг координувати переміщення "Бука" до місця безпосереднього пуску ракети та подальшу евакуацію комплексу до Росії.

У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні обвинувачення у причетності до катастрофи рейса МН17 Харченку та ще трьом людям: безпосередньому начальнику Харченка у "ГРУ ДНР" Сєрґєю Дубінському, офіцеру Олєґу Пулатову, а також колишньому "міністру оборони ДНР" Іґорю Стрєлкову-Ґіркіну.

Харченко – єдиний з обвинувачених, хто є громадянином України.