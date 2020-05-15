У Донецьку взяли під арешт бойовика, звинуваченого Гаагою у трагедії MH17.

 

У Донецьку заарештували Леоніда Харченка – одного з ключових фіґурантів у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу МН17, збитого в небі Донбасу 2014 року. Харченко – один із чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу, яку наразі розглядає суд у Нідерландах. Товариші вважають, що заарештували, аби запобігти викраденню.

 

Про це повідомляють кореспонденти російської служби Бі-Бі-Сі.

 

 

Згідно з даними журналістів, Харченка затримали 11 березня біля власного будинку й заарештували у цілковито іншій кримінальній справі.

 

"Обвинувачення смішні – нібито участь у незаконному обшуку 2014 року і незаконне зберігання зброї. За першим пунктом у потерпілих до нього претензій немає. За другим – цей пістолет йому 2019 року видали у "міністерстві держбезпеки" для забезпечення особистої безпеки у справі МН17", – розповів бойовий приятель Харченка.

 

Українська держава оголосила Харченка в розшук у липні 2015 року. Йому заочно висунули звинувачення у "створенні терористичної групи", 2019 року проти Харченка порушили кримінальну справу за підозрою у причетності до збиття літака рейсу МН17.

 

Леоніду Харченку 47 років. Він народився і виріс у Донецькій області. Відомо, що має технічну освіту. До початку бойових дій на сході України Харченко працював інженером у місті Костянтинівка.

 

Правдоподібно, влітку 2014 року Харченко став офіцером спецзагону військової розвідки "ДНР", взяв позивний "Крот" і почав працювати під керівництвом Сєрґєя Дубінського – офіцера у відставці головного управління розвідки Росії.

 

Об'єднана слідча група (JIT), що проводить офіційне міжнародне розслідування катастрофи "Боїнга" МН17, вважає, що Харченко брав участь у переміщенні територією "ДНР" зенітно-ракетної установки "Бук", з якої збили "Боїнг".

 

В опублікованих Службою безпеки України записах телефонних розмов прихильників "ДНР", 17 липня 2014 року людина з позивним "Крот" підказує іншому бійцю дорогу до місця розташування "Бука".

 

Згідно з версією голландської прокуратури, Леонід Харченко також міг координувати переміщення "Бука" до місця безпосереднього пуску ракети та подальшу евакуацію комплексу до Росії.

 

 

У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні обвинувачення у причетності до катастрофи рейса МН17 Харченку та ще трьом людям: безпосередньому начальнику Харченка у "ГРУ ДНР" Сєрґєю Дубінському, офіцеру Олєґу Пулатову, а також колишньому "міністру оборони ДНР" Іґорю Стрєлкову-Ґіркіну.

 

Харченко – єдиний з обвинувачених, хто є громадянином України.

 

15.05.2020

До теми

Люся і Славко
Галина Канарська
Цей рік мав стати певною віхою: театру «Воскресіння» ― 30! Думалося про книжку. Збиралися зустрітися, все обговорити. Але Ярослава Федоришина і Людмилу Петруленкову обрали небеса…
15.05.20 | | Штука
Як серце впливає на сприйняття
Дослідження демонструє, як з серцевими циклами змінюється мозкова активність.
14.05.20 | | Наука
Клепсидра нескінченності
Віктор Палинський
Знання про мистецтво стимулюють вироблення вищих критеріїв для суспільних рецептів питань духу, творчої волі, естетики, а також механізмів розкриття етно-психологічних рис творчих досвідів.
14.05.20 | | Штука
Як наука про поведінку допомагає подолати COVID-19?
Джоселін Беланже
Нове глобальне дослідження має допомогти зрозуміти, чому одні люди дотримуються вимог карантину, а інші – ні.
13.05.20 | | Наука
Справжні віртуози коронавірусу
Клод Малюре
Вийти з карантину означає довіряти людям. Рішельє говорив: "Не треба всього боятися, але треба бути готовими до всього"
13.05.20 | | Дискурси
Новий консерватизм Дональда Трампа
Тодд ГАЙЗІНГА
Трамп — голосний дядько на різдвяній вечірці, який розповідає незграбний жарт, змушуючи людей думати: "Боже, що він говорить". Але краще подивіться, що він робить.
12.05.20 | | Галичина
Я не дзвонитиму...
Олександр Ірванець
Людина не любить визнавати свої помилки. І це тісно пов'язано з рівнем її культури й освіти: чим нижчий цей рівень, тим більш затято не хоче визнавати
12.05.20 | | Дискурси
Франків переклад «Анни Русинки»
Євген Нахлік
Франків переклад політизованої історичної розвідки є вартісною і досі затребуваною пам’яткою українського наукового перекладу
12.05.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.