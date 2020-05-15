Зеленський продовжив санкції проти "ВКонтактє" і "Однокласснікі".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, ухваленим 14 травня, в останній день перед завершенням уведених Петром Порошенком 2017 року санкцій. Обмеження поширюються, зокрема, на російські соціальні мережі "ВКонтактє" та "Однокласснікі", mail.ru і yandex.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті голови держави буквально в останню годину перед завершенням дедлайну.

"Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України і Службою безпеки України. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи", – наказує РНБО.

Водночас із пролонґацією санкцій Володимир Зеленський зняв обмеження із 23 компаній та 9 фізичних осіб.

Зокрема, санкції знято із групи компаній "Парус", котра розробляє програмне забезпечння для управлінської роботи. Свого часу СБУ підозрювала, що продукція "Парусу" може використовуватися як канал для збирання інформації з органів влади та стратеґічного бізнесу.

Санкції знято із вінницької компанії "ГІСІНФО", котра співпрацює з однойменною російською структурою (а та обслуговує армійські структури РФ).

Також санкції зняли із російського підприємця Карена Григоряна ("Кремнійполімер", "Корона-2000"), засновника IT-компанії Сєрґєя Токарєва (як пишуть "Українські новини", він підтримував благодійні проєкти із Веронікою Селегою, генеральним директором директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента), російського олігарха Алєксєя Фєдоричєва.

РНБО вирішила зняти санкції з кількох громадян України, які допомагали проводити "вибори" на контрольованій рухами "ДНР"/"ЛНР" території, а також із онучки Беніто Муссоліні Алессандри Муссоліні, колишньої депутатки Європарламенту, котра їздила "спостерігати" за "виборами" на окупованому Донбасі.