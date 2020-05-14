Лукашенко вшосте пішов на вибори президента Білорусі.

Тим часом стало відомо, що його особистий фотограф заразився коронавірусом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вшосте піти на вибори глави держави. Відповідну інформацію опублікував офіційний сайт Центральної виборчої комісії Білорусі. У повідомленні зазначено, що ЦВК зареєструвала ініціативну групу з висунення кандидатури Лукашенка на майбутні вибори. Керівником ініціативної групи вказано голову Федерації профспілок республіки Михайла Орду. За словами керівниці ЦВК Республіки Білорусь Лідії Єрмошиної, загалом до ініціативної групи чинного президента увійшло майже 11 тисяч осіб.

На даний момент ЦВК зареєструвала два десятки осіб. Про це повідомило білоруське видання «Новы час». Загалом експерти передбачають, що кількість кандидатів у президенти перевалить за пів сотні. На виборах президента Білорусі 2015 року було 14 претендентів, у 2010 році – 19, у 2001 році – 26. Напередодні білоруські політичні партії, які позиціонують себе як опозиційні до чинного глави держави, відмовилися від участі у чергових президентських виборах.



Тим часом стало відомо, що в особистого фотографа Лукашенка Андрія Стасевича виявили COVID-19. Тести показали позитивний результат ще 22 квітня, проте лише зараз ця новина стала відома громадськості.

Лукашенко беззмінно обіймає посаду президента Білорусі з липня 1994 року. Зараз йде його п'ята президентська каденція. На виборах глави республіки в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках він набирав не менше 75 відсотків голосів.