На Донбасі загинуло двоє воїнів; серед загиблих – майор із Львівської академії.

У Донецькій області, неподалік від Краматорська, у середу, 13 травня, загинули два військовослужбовці – заступник командира військової частини, майор Андрій Супріган і сержант Сил спеціальних операцій ЗСУ Дмитро Кузьменко.

Про це повідомляє Львівський ліцей ім. Героїв Крут.

Андрій Супріган

“13 травня біля Краматорська трагічно загинули два військовослужбовці: наш випускник, заступник командира військової частини, майор Супріган Андрій Валерійович, а також ще один військовослужбовець зі складу Сил спеціального призначення сержант Кузьменко Дмитро Павлович”, – йдеться в повідомленні ліцею.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття родині та близьким Супрігана, котрий вчився на військовослужбовця у Львівському ліцеї ім. Героїв Крут та Львівській академії сухопутних військ ім. Гетьмана Сагайдачного.

У четвер штаб Операції Об'єднаних сил поінформував: 13 травня під час планових занять в районі проведення операції ООС загинуло два військовослужбовця. На місці трагедії працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів; обставини з’ясовуються.

Видання Zaxid.net пише, що майор Супріган та сержант Кузьменко загинули під час відпрацьовування десантування у воду.

Андрій Супріган – титулований офіцер Збройних Сил України. Народився 1990 року. Навчався у Львівському ліцеї ім. Героїв Крут і Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Указом Президента України у 2015 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2016 році – орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Виконував бойові завдання в багатьох точках фронту: Кутейникове, Верхньоторецьк, Кряківка, Гранітне, Степанівка, Водяне, Широкіно, Дебальцеве.