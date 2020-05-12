Перукарні відкрили, кафе закрили – нові умови карантину у Львові.

 

Через недотримання правил роботи згідно з розробленим протоколом, у Львові заборонили роботу пабу «Золотий колос» у проїзді Крива Липа. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС, повідомили на сторінці Львів VS коронавірус.

 

Паб "Золотий колос". Фото: list.in.ua

 

Зазначимо, відучора у Львові частково послабили карантинні обмеження: відновили роботу три музеї просто неба, низка закладів торгівлі, заклади харчування та літні майданчики – за спеціально розробленими протоколами. Уже ввечері в соцмережах поширили світлину, на якій було зафіксовано порушення вимог роботи літніх майданчиків у Львові з боку пабу «Золотий колос» у проїзді Крива Липа в центрі міста.

 

Учора біля кафе було людно. Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

 

«Так, це саме той момент, коли ти два тижні спільно з рестораторами виписуєш, узгоджуєш, тестуєш – а потім затверджуєш правила. Частина кафе та ресторанів, щоб відкритися за новим протоколом безпеки, вклали чи не останні свої кошти, частина навіть не змогла відкритись у перший день, бо не встигають забезпечити всі заходи безпеки. А тут ввечері натрапляєш на таке фото. Просто немає слів…» – прокоментував учора світлину заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Він анонсував, що сьогодні на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій буде винесено питання щодо закриття цього пабу.

 

Водночас на сьогоднішньому засіданні міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила від завтра, 13 травня, роботу у Львові перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів. Перукарні та салони краси мають працювати відповідно до розробленого протоколу, стоматологічні кабінети – відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря. За недотримання правил, прописаних у протоколі комісії ТЕБ і НС, передбачене накладення штрафних санкцій.

 

 

«У разі недотримання правил заклади будуть закриватися, а також правоохоронні органи матимуть усі підстави та права для накладення штрафних санкцій, а це сума від 17 до 34 тис. грн. Салони ж зможуть працювати за правилами, які прописані у протоколі комісії ТЕБ і НС. Вони будуть обов’язково доведені до уваги підприємців. Загальний стандарт для всіх – це обов’язкова термометрія, наявність засобів індивідуального захисту, онлайн-запис на відвідування салонів, дистанція між відвідувачами, визначена кількість людей, які можуть перебувати на площі», – уточнила очільниця міського штабу оперативного реагування Галина Слічна.

 

Щодо продажу одягу та взуття є рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій про заборону такої діяльності до 15 травня. Місто ухвалюватиме рішення лише після позитивного рішення обласної комісії, – додали у львівській мерії.

12.05.2020

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