"Слуги народу" провалили у ВР заяву щодо 75-х роковин початку WWII.

Верховна Рада на позачерговому засіданні в середу не змогла ухвалити звернення до парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі.

Проєкт постанови підтримало лише 200 народних депутатів. Голоси дали фракції “Європейської солідарності”, “Голосу” і “Батьківщини”, а також більшість депутатів груп “Довіра” і “За майбутнє”. Водночас фракція "Слуги народу" дала лише 128 голосів – це половина складу, зібраного Володимиром Зеленським.

"Маркерне голосування, що визначає Друга світова війна чи Вєлікая отєчєственная", – прокоментувала народна депутатка Наталія Піпа (фракція "Голосу", Українська галицька партія).

"Зелене ззовні, червоне зсередини – кавун! Або принаймні половина фракції "Слуга народу", яка не спромоглася на заяву щодо Другої світової війни", – обурився нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович.

Після того, як на табло висвітилося недостатнє число для прийняття постанови, нардепи від “СН” Олександр Дубінський та Максим Дубінський влаштували показові веселощі в сесійній залі та почали давати один одному “п’ять”, переказує репортер видання "Новинарня".

У проєкті постанови №3431 (ініціатор – голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "слуга народу" Олександр Мережко) ішлося про те, що ВР засуджує “нинішні спроби відкинути Європу в часи територіальних воєн, агресивного шовінізму і розподільчих ліній” та наголошує, що “встановлення довготривалого миру та стабільності в Європі є неможливим без відновлення поваги Російської Федерації до верховенства права, демократії та прав людини, дотримання нею норм і принципів міжнародного права, зокрема стосовно територіальної цілісності та непорушності кордонів України та Грузії, а також припинення тиску проти інших держав”.

Також у проєкті йшлося про те, що Верховна Рада закликає:

- до вшанування пам’яті усіх загиблих у роки Другої світової війни борців з нацизмом і жертв нацизму та схиляє голову перед всіма тими, хто виборов мир і подарував світові право розбудовувати демократичні та вільні суспільства,

- до протидії будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій, поширенню нетерпимості та дискримінації за расовою, етнічною та гендерною ознаками,

- до підтримки мультилатералізму, зміцнення солідарності держав задля розвитку міжнародних організацій, демократичних інституцій та захисту прав людини, а також до посилення міждержавної взаємодії задля утвердження верховенства права, безпеки, миру і процвітання на європейському континенті безпеки,

- до підтримки мирних ініціатив Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша щодо негайного припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідації зусиль задля мирного врегулювання конфліктів у світі,

- до протидії будь-яким намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні, яку вибороли усі держави та народи – переможниці, особливо з метою цинічного виправдання своєї нинішньої агресивної політики та маскування ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і порушення прав людини як всередині країни, так і на тимчасово окупованих територіях суверенних держав в Європі, зокрема України.

Опонуючи проєкту постанови, представник “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич заявив, що в Україні “була не лише Друга світова війна, а й Велика вітчизняна”.

“Ми маємо подякувати тим, хто разом з українським народом переміг у Великій вітчизняній війні. Саме “великій” і саме “вітчизняній”. Визволена наша територія, знищено фашизм, Європа врятована від гітлерівців. Це наша перемога, і ніхто це не перепише”, – сказав Шуфрич.

Фракції “Голосу” і “ЄС” були невдоволені проєктом звернення з інших міркувань, хоча й проголосували за нього.

“На нашій землі, яка тягнеться від Волині до Луганщини, Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Особисто мені важче голосувати за цю постанову, ніж народним депутатам від “ОПЗЖ”, адже у документі залишилося дуже мало України. Там не врахували поправок ні “Голосу”, ні “Європейської солідарності”. Ця заява має вигляд заяви будь-якої колишньої радянської республіки, сателіта Російської Федерації, адже тут немає згадки про вклад України у перемогу. Безперечно, ми згадуємо всіх, хто докладали зусиль і боролися з нацизмом на наших теренах. Але не забуваймо, хто сьогодні агресор і під чиєю окупацією ми були до 1991 року, і чия окупація продовжилася у 2014-му”, – наголосила народна депутатка від “Голосу” Соломія Бобровська.

Колишня перша заступниця Голови ВР Ірина Геращенко нагадала, що Рада мала прийняти цю постанову ще минулого тижня, у переддень 8 травня.

“Слуги” не спромоглися вчасно прийняти необхідну заяву Верховної Ради до річниці закінчення Другої світової війни. “Європейська солідарність” пропонувала зробити це ще минулого тижня. Підсумком річниці президентства Зеленського стало те, що Україна зникає зі світової арени і повертається через реванш у історичний наратив Москви… Весь світ говорить “ніколи більше”, і тільки Москва, бряцаючи зброєю, кричить “можем повторити”, – наголосила Ірина Геращенко.

З її слів, у залі парламенту є чимало людей, які послуговуються в цьому контексті думкою “яка різниця”. Геращенко нагадала, що саме Росія сьогодні намагається “перекроювати кордони держав, встановлені після Другої світової війни у Європі”.

Представник “Слуги народу” Микита Потураєв перед голосуванням заявляв, що монобільшість підтримує жорстку позицію щодо РФ.

“Дивно чути, що наша фракція і Президент України не має політичної позиції щодо Другої світової війни. Володимир Зеленський чітко і недвозначно сказав, що саме два тоталітарні режими спільно відповідають за те, що ця війна розпочалася”, – заявив Потураєв, закликавши підтримати постанову.

Утім 82 присутні в залі депутати від “Слуги народу” не проголосували за звернення.