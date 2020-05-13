Польща заявила, що не тільки Німеччина відповідальна за розв’язання ІІ Світової війни.

Реагуючи на слова глави німецького МЗС про одноосібну відповідальність Берліна, польське зовнішньополітичне відомство звинуватило також Росію, яка пішла на угоду з Гітлером.

Гайко Маас

Слова міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas) про одноосібну відповідальність Німеччини за початок Другої світової війни – «це на свій кшталт спрощення, яке покликане продемонструвати головну відповідальність нацистської Німеччини за початок Другої світової війни, але не прагне розкрити всіх історичних та політичних деталей». Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі, реагуючи на статтю шефа німецької дипломатії, яку він написав спільно з істориком Андреасом Віршінґом (Andreas Wirsching). Автори закликають відмовитися від спроб знайти нових винуватців і нагадують, що всю відповідальність уже взяла на себе Німеччина.

«Спроби переписати історію найганебнішим чином за останні кілька місяців вимагають від нас чіткої заяви, яка не мала б бути необхідною з урахуванням того, що історичні факти незмінні: саме Німеччина розв'язала Другу світову війну своїм нападом на Польщу і саме вона несе відповідальність за Голокост», – йдеться в статті, опублікованій у часописі Der Spiegel.

Натомість у польському МЗС наполягають, що Росія теж несе відповідальність за початок війни. «Більшість істориків, котрі ретельно досліджували історичні документи <...>, згодні, що за відсутності пакту Молотова–Ріббентропа і його секретного протоколу <...> війна б не почалася», – заявили у зовнішньополітичному відомстві Польщі.

У коментарі польського МЗС також наведена цитата з промови міністра закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова від 31 жовтня 1939 року: «З часу укладення 23 серпня радянсько-німецького договору про ненапад було покладено край ненормальним відносинам, які існували протягом низки років між Радянським Союзом і Німеччиною. На зміну ворожнечі, всіляко підігріваній з боку деяких європейських держав, прийшло зближення і встановлення дружніх відносин між СРСР і Німеччиною». На думку Варшави, дії СРСР щодо Польщі перед початком війни не носили тактичного характеру, а були частиною плану з розширення своєї території за рахунок Центральної та Східної Європи. Польща також звинуватила СРСР в репресіях проти поляків, зокрема щодо її еліти.

Раніше президент Росії Володимир Путін стверджував, що напередодні Другої світової війни керівництво Польщі саме «кинуло свій народ під колісницю німецької нацистської військової машини». Шеф Кремля також заявив, що радянські війська увійшли в Польщу 1939 року після німецьких і до часу їхньої появи «польський уряд втратив контроль за країною, за управлінням збройними силами». «Тож нічого у Польщі Радянський Союз не відбирав насправді», – наполягав Путін.