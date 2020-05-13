Аудитори виявили нецільове використання коштів у департаменті ЛОДА.

 

За підсумками аудиту діяльності департаменту освіти і науки Львівської ОДА встановлено порушень фінансової дисципліни на 112 677 130 грн. Про це повідомили сьогодні під час постійної комісії з питань освіти і науки.

 

 

Заступник голови ЛОДА Іван Собко наголосив, що триває службове розслідування, мета якого – встановити посадових осіб, дії чи бездіяльність яких призвели до нецільового використання таких коштів.

 

“Львівська ОДА не прикриватиме осіб, винних у нецільовому використанні 112 мільйонів гривень. Станом на сьогодні немає інформації, чи поліція вживає заходів у частині відкриття проваджень, але точно знаємо, що перевіряють усі факти. Ми невідкладно відреагуємо, як тільки будуть результати розслідування. Відповідальність за всі дії, що стосуються використання коштів обласного чи інших бюджетів, нестиме головний розпорядник коштів, тобто особа, яка в той час керувала департаментом”, – зазначив Собко.

 

Державна аудиторська служба України перевіряла виконання бюджетних програм департаментом освіти і науки ЛОДА за 2017–2018 роки та за січень-вересень 2019 року.

 

Зазначимо, очільницею цього департаменту від серпня 2016 року й до вересня 2019-го була нинішня т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

 

 

13.05.2020

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