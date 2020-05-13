Замки Тернопілля відновили роботу.



Від 12 травня відновили обслуговування туристів замки Тернопільщини. Про це повідомили на fb-сторінці Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Збаразький замок. Фото: facebook.com/Національний заповідник Замки Тернопілля

Туристів готові приймати у Збаразькому замку, Вишнівецькому палацово-парковому комплексі, замках Теребовлі та Скалата.

Вхід у замки – лише за умови дотримання карантинних вимог:

наявність засобів індивідуального захисту;

дотримання дистанції 1,5 -2 метри;

обслуговування туристичних груп не більш ніж 8 осіб.

Вишнівецький палац. Фото: Neovitaha777/commons.wikimedia.org

Зазначимо, на Львівщині карантин без пом’якшувальних заходів продовжили до 15 травня. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТБ і НС через зростання кількості захворювань на коронавірус, а також смертельних випадків серед населення області. Нагадаємо, останніми днями на Львівщині щодоби фіксують значну кількість нових випадків COVID-19, протягом минулої доби – 45. Попри це, у Львові відновили роботу три музеї просто неба: «Шевченківський гай», «Територія терору» та Личаківський цвинтар.