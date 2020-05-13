Галицькі хроніки COVID-19: 13 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3042 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 63 нових інфікованих: 7 (із 420 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській і 45 (із 308 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.

Одну смерть за добу зафіксували на Івано-Франківщині. Як повідомили у Львівській міськраді, у статитиці не враховано ще одного летального випадку на Львівщині.

Впродовж тижня захворюваність на covid-19 у Галичині зросла у 1,2 разу. Смертність становить 3,5%.

За час пандемії у трьох областях загалом видужали 864 людини. За минулу добу – 50: 40 осіб на Івано-Франківщині і 10 – на Львівщині.



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 травня (09:30): 1028 випадків, 7 нових

Заліщицький район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Монастириський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 травня (09:30): 870 випадків, 45 нових

Львів – 30 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Миколаївський район – 3 особи

Стрийський район – 2 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Бродівський район – 2 особи

Жовківський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 травня (09:30): 1144 випадки, 11 нових





Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 13 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.