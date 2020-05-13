Креативна індустрія протестувала проти "карантину на видовища".

В Україні ввечері 12 травня відбулася акція на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів. Учасники "тихого протесту" спрямували в небо прожектори на низці локацій, обурюючись тим, що план виходу з карантину розроблено для всіх галузей, окрім індустрії культури та видовищ.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

У Києві перформанс нагадував приліт космітів

"В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб – артистів, акторів, музикантів, балетмейстерів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент-агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів. В нашій галузі – сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні", – заявив організатор акції, музичний форум Kyiv Music Days.

"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", – заявили організатори.

Протест індустрії підтримала низка міст України, зокрема Львів.

У Львові вогні запалили на п'яти локаціях: "Арена Львів", ТВК "Південний", клуб "Малевич" і !FESTrepublic, а також на площі біля пам'ятника Івану Франку.

"Представники креативних індустрій України нагадують владі і суспільству про своє існування і бажання працювати. Якщо нас не чують, то нехай нас побачать!" – прокоментувала продюсерка Галина Гузьо.

Акція представників індустрії спричинила контраверсійні відгуки, передусім через експлуатацію традиції "Променів гідності", закладеної на перші роковини загибелі Небесної сотні.

"Мені щось так защеміло та стисло в грудях... Може, "ці промені" лише для Небесної сотні?" – прокоментувала координатор проєкту вивчення української мови онлайн “Є-мова”.

"Як можна так не відчувати контекст? Щиро дивує та гнівить. Мистецтво поза реальністю/суспільством/політикою", – обурився координатор TEDxKyiv Павло Бондаренко.

Музикант Андрій Підлужний дорікнув організаторам за те, що вони привернули увагу до вузького сегменту індустрії в час, коли труднощів зазнає значно ширший пласт суспільства. "Всім складно, не варто з себе робити великомучеників і підписуватись від імені митців", – розкритикував він.