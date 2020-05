США повертають Росії апарати ШВЛ.

Як з’ясувалося, російські апарати можуть самовільно займатися, спричиняючи пожежу.

Влада американських штатів повертає апарати штучної вентиляції легенів, привезені з Росії. Пристроїв не використовували в лікарнях, заявили у Федеральному агентстві США з врегулювання надзвичайних ситуацій (The Federal Emergency Management Agency – FEMA). Йдеться про апарати «Авента-М», які виробляє Уральський приладобудівний завод, що в Челябінську. Про це повідомило видання The New York Times.

Представник влади штату Нью-Йорк заявив, що штат отримав 30 апаратів з Росії, але вони так і не були використані, а опинилися в резерві на випадок погіршення ситуації. Штат Нью-Джерсі отримав 15 російських апаратів ШВЛ, але теж їх не задіював. Про це у вівторок, 12 травня, повідомила прессекретарка FEMA Джанет Монтезі (Janet Montesi).

Апарати «Авента-М» були привезені до Сполучених Штатів на початку квітня в рамках російської гуманітарної допомоги США. У Державному департаменті, втім, заявили, що допомога була надана не безоплатно – США купили в Росії медичну техніку і засоби захисту.

Раніше ці апарати ШВЛ підприємство-виробник поставило до лікарень Москви й Санкт-Петербурга. Зранку 12 травня в реанімаційному відділенні петербурзької лікарні Святого Георгія внаслідок займання цих апаратів сталася пожежа. Загинуло п'ятеро пацієнтів, в тому числі, четверо людей на ШВЛ. Після чого в лікарні відмовилися від використання апаратів «Авента-М». 9 травня сталася пожежа в одній з московських лікарень. Причина, за попередніми даними, все та ж: займання апарату «Авента-М».