Концерт в Італії диригента-путініста Гергієва скасовано.

Відповідне рішення ухвалила адміністрація Королівського палацу Казерти, де мав відбутися концерт.

Симфонічний концерт під керуванням близького до Кремля російського диригента Валєрія Гергієва, який мав відбутися 27 липня в італійському місті Казерті, скасовано. Про це повідомила італійська інформаційна аґенція ANSA. Відповідне рішення ухвалила адміністрація Королівського палацу Казерти.

Скасування концерту Гергієва домагалися українські активісти в Італії, українська держава і навіть опозиційні російські політики-еміґранти, оскільки диригент був довіреною особою російського диктатора Путіна, «підписував листи на підтримку анексії Криму» і не висловився проти російського вторгнення в Україну.

Коментуючи рішення про скасування концерту, міністр культури Італії Алессандро Джулі (Alessandro Giuli) зазначив: «Мистецтво вільне і не може бути цензуровано. Однак пропаганда, навіть якщо вона зроблена талановито, – це щось інше. Ось чому концерт друга та радника Путіна Валєрія Гергієва, який організував і оплатив реґіональний уряд Кампаньї, ризикує донести хибний месидж».

Виступ Гергієва мав відбутися в рамках фестивалю «Королівське літо» (Un'Estate da Re) у внутрішньому дворику Королівського палацу Ванвітелліан в місті Казерті в провінції Кампанья. Голова реґіону Вінченцо Де Лука (Vincenzo De Luca) тривалий час відмовлявся реагувати на протести активістів проти концерту. Він стверджував, що «культура... не повинна піддаватися впливу політики і політичної логіки», а також заявляв, що пишається тим, що вітатиме Гергієва в своєму місті. Заборону на виступи в Європі для артистів, які підтримують Путіна, Де Лука називав «моментом дурості».

Валєрій Гергієв – художній керівник Маріїнського театру. У грудні 2023 року він також очолив «Большой театр» у Москві. З 2015 року був головним диригентом Мюнхенської філармонії, звідки його звільнили 1 березня 2022 року, вимагаючи засудити повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також йому як прихильникові Путіна заборонили виступати в нью-йоркському Карнеґі-голі.