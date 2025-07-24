В Росії розбився пасажирський літак Ан-24.

На його облавку перебувало близько півсотні осіб, за попередніми даними, ніхто не вижив

 

 

Пасажирський літак Ан-24 російської авіакомпанії «Ангара» розбився в Амурській області РФ у четвер зранку, 24 липня. Його уламки виявили поблизу міста Тинда. Про це  повідомило інформаційне агентство Interfax, покликаючись на Амурський центр забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки. За його даними, літак виявили на схилі гори за 16 кілометрів від Тинди, йде первинне обстеження.

 

Джерело Interfax в російських екстрених службах повідомило, що літак цілковито зруйновано. За різними даними, у літаку перебувало від 46 до 49 осіб, з них шестеро – члени екіпажу. За попередніми даними російських екстрених служб, усі, хто перебував на облавку, загинули.

 

Літак зазнав аварії під час заходу на посадку. Літак рухався маршрутом Хабаровськ-Благовіщенськ-Тинда. Під час посадки в Тинді Ан-24 не зміг приземлитися з першого разу і пішов на друге коло, після чого перестав виходити на зв'язок.

 

Попередня версія авіатрощі – хибні дії екіпажу та відмова техніки в складних метеорологічних умовах. «У районі аварії були складні метеоумови: низька хмарність, смуга була вологою з мінімальним коефіцієнтом зчеплення. Літак не зміг сісти з першого разу, пішов на друге коло. При заході на друге коло екіпаж міг припуститися помилки або техніка могла відмовити. Всі ці версії розглядаються», – розповіли представники Амурського центру забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки.

 

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Розслідування ведуть за частиною 3 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна, що призвело до смерті більше трьох осіб), повідомило Східне міжрегіональне слідче управління на транспорті СКР.

24.07.2025

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