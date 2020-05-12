Галицькі хроніки COVID-19: 12 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2979‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 37 нових інфікованих: 3 (з 62 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській і 27 (зі 190 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. 

 


За добу в Галичині зафіксовано 5 смертей від коронавірусної інфекції: 2 на Львівщині, 1 на Івано-Франківщині та 2 на Тернопіллі. Смертність тепер становить 3,5%.

 

 

Впродовж поточного тижня кількість хворих на коронавірус в Галичині зросла у 1,21 раза.

 

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 814 людей. За минулу добу – 31: одужало 7 осіб на Івано-Франківщині, одна – на Львівщині та 25 – на Тернопіллі. 


ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 травня (09:30): 1021 випадок, 3 нові

м. Тернопіль – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 травня (09:30): 825 випадків, 27 нових

м. Львів – 18 осіб

Пустомитівський район – 4 особи 

Перемишлянський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Радехівський район – 1 особа
 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 травня (09:30): 1133 випадки, 7 нових

(+ дані за вихідні – від 8 травня)

м. Івано-Франківськ – 21 особа

Долинський район – 9 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

Калуський район – 6 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Галицький район – 5 осіб

Тисменицький район – 9 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Верховинський район – 1 особа

Косівський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Городенківський район – 1 особа

Тлумацький район – 4 особи
 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 12 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.05.2020

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