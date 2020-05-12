Галицькі хроніки COVID-19: 12 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2979 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 37 нових інфікованих: 3 (з 62 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 7 – в Івано-Франківській і 27 (зі 190 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.
За добу в Галичині зафіксовано 5 смертей від коронавірусної інфекції: 2 на Львівщині, 1 на Івано-Франківщині та 2 на Тернопіллі. Смертність тепер становить 3,5%.
Впродовж поточного тижня кількість хворих на коронавірус в Галичині зросла у 1,21 раза.
За час пандемії у трьох областях загалом видужало 814 людей. За минулу добу – 31: одужало 7 осіб на Івано-Франківщині, одна – на Львівщині та 25 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 травня (09:30): 1021 випадок, 3 нові
м. Тернопіль – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 травня (09:30): 825 випадків, 27 нових
м. Львів – 18 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Перемишлянський район – 2 особи
Буський район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Радехівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 травня (09:30): 1133 випадки, 7 нових
(+ дані за вихідні – від 8 травня)
м. Івано-Франківськ – 21 особа
Долинський район – 9 осіб
Рожнятівський район – 3 особи
Калуський район – 6 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Галицький район – 5 осіб
Тисменицький район – 9 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Верховинський район – 1 особа
Косівський район – 1 особа
Коломийський район – 1 особа
Городенківський район – 1 особа
Тлумацький район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 12 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.05.2020