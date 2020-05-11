Amnesty International звинуватила Москву у воєнних злочинах в Сирії.

Йдеться про бомбардування російською авіацією цивільних об’єктів у Ідлібі.

 

 

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що російські та урядові сирійські збройні сили несуть відповідальність за авіаудари по гуманітарних об'єктах на північному заході Сирії. В АІ вважають, що це слід розглядати як воєнні злочини.

 

Amnesty International зафіксувала 18 атак, скоєних російськими і сирійськими військами на півночі Сирії в період з 5 травня 2019 року до 25 лютого 2020 року. Головним чином мова йде про провінцію Ідліб, де з початку березня було запроваджено перемир'я. Правозахисники стверджують, що були проведені три наземні атаки, інші удари були завдані авіацією: сім операцій провела російська авіація, дві – сирійська, чотири удари були здійснені спільно.

 

У доповіді наголошується, що «зафіксовані атаки російських і урядових сирійських сил спричинили безліч серйозних порушень міжнародного гуманітарного права», оскільки «не були спрямовані на конкретний військовий об'єкт» і знехтувано імунітет, наданий цивільним особам та об'єктам. «Порушення міжнародного гуманітарного права на північному заході Сирії становлять воєнні злочини», – йдеться в опублікованій у понеділок, 11 травня, доповіді організації, яку цитує міжнародне французьке радіо RFI. У своїй доповіді Amnesty International покликається на дані про переміщення російської і сирійської авіації та на свідчення цивільних осіб.

 

Про численні випадки ударів по цивільних об'єктах і загибелі мирних мешканців повідомляють і журналісти, котрі працюють в Ідлібі, а також представники організації «Білі шоломи».

 

Росія вперто відкидає звинувачення. У російських МЗС і Міноборони заперечують причетність Росії до ударів по цивільних об'єктах, а «Білі шоломи» звинувачують у співпраці з терористами і в інсценуваннях.

 

11.05.2020

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