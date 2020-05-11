Історії хвороб

Можливо, саме завдяки карантину стало зрозуміло, що багатьом нашим співгромадянам поставили неправильний діагноз, і лікувати їх треба не від коронавірусу, а від того, що у фольклорі називають куку на муню. Огляд подій тижня в Україні

Медицина тижня

Погризтися у Верховній Раді народним депутатам так само просто, як дурному з гори з’їхати. Причиною свіжої демонстрації іклів, різців та решти вмісту ротової порожнини стали актуальні медичні проблеми.

Чергове міряння, хто більше любить народ, почалося з того, що ще 27 квітня фракція «Європейської солідарності» закликала Зеленського і монобільшість прискорити ухвалення закону про страхування медиків. Потім команда Порошенка зібрала необхідні 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту, де мали б проголосувати закони про згадане страхування лікарів та про масове тестування.

Отут у президентських «слуг народу» прокинулися ревнощі, які в мережу вихлюпнув голова фракції Давид Арахамія. «...Петя (Петро Порошенко, – Z) без нас зміг скликати позачергову сесію з законом про коронавірус... Щоб не віддати Петі в руки ініціативу, ми зареєстрували власний законопроєкт... У середу проведемо на комітеті, й треба всім бути, щоб не допустити прийняття їхнього закону. Приймемо наш і заберемо політичні дивіденди», – бідкався головний парламентський «слуга».

Зойк Арахамії в інтернеті було почуто, президентська фракція презентувала свій законопроєкт на відповідну тематику й отримала від опозиції звинувачення в плагіаті. Врешті медичні ініціативи народних депутатів стали законами, сім’ї лікарів, які помруть від коронавірусу, отримають півтора мільйона гривень, а пройти тест на covid-19 можна буде безкоштовно.

Але мали рацію ті, хто не очікував happy end. Ударна робота парламенту проходила на тлі незрозумілих заяв міністра охорони здоров’я. Протягом дуже нетривалого часу Максим Степанов говорив "усі проплати 300% надбавки пішли в реґіони повністю", потім "проплати 300% надбавки застрягли на рівні ОДА!" і врешті "проплати 300%, не виплачені за березень, буде виплачено”.

Лікарі, які даремно чекали підвищення зарплат, вийшли на акції протесту, що змусило відреагувати і президента. Зеленський посварив з телевізора губернаторів, які, на його думку, гроші, відправлені в провінції зі столиці, не донесли до адресатів.

А те, що ситуація з медициною, карантином і всім, що з цим пов’язане, буде ще безглуздішою, ілюструє несподіване зізнання заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Чиновник від медицини, втомлений регулярними телеефірами, бовкнув: "Ми закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це було питання впливу не на епідеміологічний процес, а на психологічний". Ляшко також додав, що саме відчуття тривоги допомогло українцям зрозуміти, що краще залишатися вдома, тому потрібно було створити певний психологічний ефект, аби люди дотримувалися карантину.

Ті, хто потроху переживають пандемію і карантин, мають подякувати, що в МОЗ задля «психологічного процесу» не придумали підірвати кілька будинків у спальних районах міст-мільйонників чи відновити смертну кару за прогулянки в парку. Ефект був би набагато вищий, і коронавірус подолали б за лічені години. Зрештою, ще не вечір і відповідні процеси можна вдосконалити.





Виконком тижня

Єдиним логічним пояснення реанімації Михеіла Саакашвілі в українській політиці є версія, що експрезидент Грузії грав у карти з чинним президентом України на бажання. Саакашвілі виграв, і Зеленський мусив виконати захцянку опонента, бо картярський борг – то борг честі.

Віцепрем’єром з питань реформ Михеілу Ніколозовичу стати не судилося, але Володимир Олександрович знайшов для нього посаду голови Виконавчого комітету реформ. На цьому посту екзальтований грузин буде займатися фактично всім.

"Зараз до України йде велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, – це звільнити бізнес від адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово – це свобода. На першому етапі треба забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців. Все, що стосується свободи ведення бізнесу", – анонсував свою діяльність Саакашвілі.

Оскільки в світі пандемія, то не забув він і про цю актуальну тему. На думку реформатора, вітчизняну медичну систему треба зносити до фундаменту. "Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроба реанімувати старі совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", – заявив Саакашвілі.



Поки що новопризначений голова виконкому нічого не забрав і не перебудував, а його земляки обурилися кадровим рішенням Зеленського – і Грузія, де Саакашвілі заочно засуджено, відкликала свого посла з Києва «для консультацій».

Конфуз на дипломатичній ниві новий запис у трудовій книжці Саакашвілі вже спричинив. Тепер можна робити ставки, на якому спільному засіданні полетить склянка і хто її жбурлятиме – як і минулого разу, міністр МВС Аваков чи голова виконкому перехопить ініціативу?

Креатив тижня

За шість років творча думка на українських теренах еволюціонувала від «гудків Ахметова» до «дзвонів Зеленського». Нагадаємо, в травні 2014 року найбагатший громадянин країни ініціював акцію «За мирний Донбас», у рамках якої пару днів о 12:00 підприємства Донецька включали гудки, а водії сигналили у клаксони на підтримку єдності України і проти сепаратизму. З цього приводу Рінат Ахметов навіть записав «відосик», що ніяк не завадило створенню терористичного формування ДНР.

З «відосиками» у Зеленського виходить краще, ніж у президента ФК «Шахтар», бо телевізійного досвіду не до порівняння більше. З польотом фантазії все приблизно на однаковому рівні. На думку Зеленського, Україні бракує меморіальних символів у вигляді дзвонів. У відеозверненні президент анонсував встановлення таких об’єктів на Луганщині, Закарпатті, Донецьку та Сімферополі. З Луганської області почалося звільнення УРСР від окупантів в 1943 році (дзвін пам’яті), на Закарпатті цей процес завершився в 1944 році (дзвін перемоги). З часовими показниками щодо Донецька і Сімферополя, де мають стояти, відповідно, дзвони миру та єдності, поки що не все зрозуміло.

Президентові традиційно не довелося позичати оптимізму. «І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожний їхній удар закарбує в нашій свідомості: "Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги"», – змалював майбутнє Зеленський.

Дзвони, що б не казали злостивці, виглядають солідніше за гудіння.





Соціологія тижня

Народні депутати, яких періодично лякають тим, що станеться у президента загострення іпохондрії і він цю Верховну Раду розжене так само, як попередню, можуть спати трохи спокійніше. Навіть якщо Зеленський знайде час і натхнення припинити повноваження парламенту дев’ятого скликання, то в десяте потраплять переважно ті самі (або такі самі) діячі. До такого висновку приводять результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Якби вибори трапилися зараз, то п’ятивідсотковий бар’єр подолали б чотири партії: «Слуга народу» (її б підтримали 32,6% українців серед тих, хто визначився з партією), «Опозиційна платформа – За життя» – 15,8%, «Європейська солідарність» – 15,2%, ВО «Батьківщина» – 12%.

З цих підсумків дивує, що «Слуга народу», представники якої за неповний рік роботи наламали стільки дров, що вистачило б на три каденції, залишається лідером електоральних симпатій. А страшить, що п’яту позицію (2,1% симпатиків) займає «Партія Шарія», яка обігнала і «Голос», і «Свободу», і «Самопоміч» з «Силою і честю». Ця загадка мала б зацікавити не політологів з соціологами, а психіатрів.