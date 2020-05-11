Матері з Тернополя здійснили пішу прощу до Зарваниці.



Напередодні Дня матері учасниці руху «Матері в молитві» Тернопільсько-Зборівської архиєпархії здійснили пішу прощу до Зарваниці. Цього року паломництво почали в суботу, 9 травня, з дотриманням карантинних обмежень і санітарних норм.

Матері разом із духівником руху отцем Василем Чамарником пройшли шлях із Тернополя до Марійського духовного центру, жертвуючи піший хід за щасливу долю своїх дітей, спокій і мир в Україні, здоров’я лікарів і всіх хворих на коронавірусну інфекцію.

У неділю в малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Василій і до якої за допомогою трансляції змогли долучитися тисячі вірян. Після Літургії митрополит привітав українських матерів зі святом, закликав подякувати своїм найріднішим і складати за них молитви.

На завершення студенти 7 курсу Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого представили онлайн-учасникам концертну програму з духовними піснями, привітавши в такий спосіб усіх матерів із Днем матері.

Така проща відбувається вже тринадцятий рік поспіль. З огляду на карантинні обмеження, цогоріч у ній взяла участь невелика кількість матерів. У попередні роки кількість паломників у прощах до Дня матері сягала понад тисячу.