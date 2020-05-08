Амбасадор США при ОБСЄ закликав Росію припинити фальсифікацію історії.

Передовсім йдеться про висвітлення сучасною російською історіографією подій Другої світової.

 

                                   Джеймс Ґілмор

 

Амбасадор США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Джеймс Ґілмор (James Gilmore) закликав Москву припинити фальсифікацію історії Другої світової війни. Ґілмор заявив про це напередодні дня святкування перемоги над нацистами в Європі під час засідання Постійної ради ОБСЄ в режимі відеоконференції. Повний текст його виступу опубліковано на сайті представництва США при ОБСЄ.

 

«Хоча військове і цивільне населення Радянського Союзу пішло на величезні жертви, щоб перемогти нацистів – і ми шануємо ці жертви цілком і повністю, – ми також не повинні забувати, що Друга світова війна почалася 1939 року, коли Сталін і Гітлер уклали пакт, який розділив Східну Європу на зони, контрольовані Радянським Союзом і нацистами. Я впевнений, що наші польські друзі сьогодні не забули цього факту ні на одну секунду», – підкреслив Ґілмор.

 

Дипломат нагадав учасникам засідання, що в 1945 році багато європейських країн отримали не свободу, а потрапили під «майже 50-річний гніт Радянського Союзу». Таким чином, шлях до істинного звільнення виявився довгим, а в деяких випадках країни колишнього соціалістичного табору «досі йдуть цим шляхом».

 

«Ми закликаємо Росію припинити займатися самовихвалянням, базованим на цілеспрямованому спотворенні історії. Ми солідарні з нашими європейськими партнерами проти фальсифікації історії, яку допускає Росія», – заявив Ґілмор.

08.05.2020

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