ЄУ створить власне відомство для боротьби з відмиванням грошей.

Також Брюссель має намір посилити протидію фінансуванню тероризму.

Валдіс Домбровскіс

Європейська комісія оприлюднила в четвер, сьомого травня, свій план боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. З цією метою Європейська Унія створить власне європейське наглядове відомство. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

План з шести пунктів, як зазначили представники Єврокомісії, покликаний «закрити всі лазівки і слабкі місця в приписах ЄУ, які ще залишилися». Ініціатива реалізується з метою подальшої гармонізації та підвищення ефективності чинних приписів, поліпшення координації між країнами-членами і посилення нагляду на рівні Унії.

«Ми повинні покласти край відмиванню грошей, яке проникає в нашу фінансову систему», – заявив заступник президента ЄК Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis). За його словами, чинні розпорядження щодо боротьби з відмиванням грошей будуть сформульовані чіткіше, щоб уникнути їхнього різного тлумачення в різних країнах. Передбачається задіяти загальноєвропейський механізм, що дозволяє полегшити обмін інформацією між країнами-членами Євроунії про підозрілі трансакції.

Конкретні пропозиції щодо створення нового наглядового відомства Європейської Унії планують представити в першому кварталі 2021 року.