ВР ухвалила закон про розширене тестування на COVID-19.

Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає аґенція УНІАН, за ухвалення закону проголосували 336 народних депутатів.

У законі "Про захист населення від інфекційних хвороб" зазначено, що з метою здійснення епідеміологічного пошуку випадків зараження COVID-19, а також ефективного виявлення осіб, які мали контакт з хворими, та застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, центральний орган виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сфері охорони здоров’я, забезпечує організацію проведення посиленого тестування на амбулаторному і стаціонарному рівнях залежно від медичних показань відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги.

Тестування є обов’язковим для осіб, які звертаються по медичну допомогу з ознаками СOVID-19, та осіб, які мали встановлений контакт із хворою особою.

Регулярне тестування є обов’язковим для медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусу, зокрема працівників Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт з особою, хворою на COVID-19.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, забезпечує проведення тестування на амбулаторному рівні для осіб, які не потребують госпіталізації відповідно до галузевих стандартів медичної допомоги. Для проведення тестування може забезпечуватися розгортання пунктів тестування (відбору зразків матеріалів) для подальшого транспортування відібраних зразків у визначений заклад охорони здоров’я за адміністративно-територіальною приналежністю.

Під час розгляду проєкту на тему соціальних виплат медикам виникла перепалка між депутатами коаліції та опозиції через учорашнє висловлювання Президента Зеленського.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту зі закликом розібратися зі словами співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, яка назвала одну із фракцій "хитро зробленою". Гетманцев, вочевидь, не знав, що напередодні вислів "хитро зроблена" використав Зеленський.

Сама ж Геращенко заявила в суперечці довкола законопроєкту: "Рік тому пообіцяли політичні дивіденди вчителям 4 тис. доларів. Схопили ці дивіденди і вже про це забули. Говорять зараз про політичні дивіденди 300% надбавки лікарям, не знаючи, ця хитро зроблена фракція, що лікарі отримали від 8 до 280 гривень за березень-квітень так званої надбавки. І от зараз ця хитро зроблена фракція намагається залишити лікарів без соціальної виплати", – сказала Геращенко.

Вона розкритувала текст законопроєкту "Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їхніх сімей)" в частині набуття інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19. Геращенко повідомила про початок збору підписів від лікарів-інфекціоністів та всіх лікарів, які захворіли на COVID-19, з вимогою до влади, щоб страхові виплати отримали всі лікарі.

Натомість Гетманцев заявив, що він як доктор юридичних наук і професор КНУ імені Шевченка не зовсім розуміє термін "хитро зроблена фракція" в українському парламенті. "Але добре розумію, що таке хамство, що таке зверхність, що таке брехня, яка постійно виходить від однієї із фракцій парламенту. Я прошу, щоб мій виступ був сприйнятий як заява до Регламентного комітету і Регламентний комітет розібрався, чи має право депутат називати фракцію "хитро зробленою", що таке взагалі "хитро зроблений" і чи є цей самий депутат "хитро зробленим" у цьому самому парламенті?" – сказав Гетманцев.

Як тлумачить видання "Новинарня", ініціатива посилити соціальний захист медичних працівників належала опозиції – фракція “Європейська солідарність” запропонувала передбачити страхові виплати і 22 квітня внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт №3376. Проєкт передбачав, що медпрацівники, які інфікувалися коронавірусом, отримають від держави виплату у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Упродовж місяця після інфікування медпрацівник мав би отримати від держави 202 тисячі 700 гривень. А в разі смерті його родичам виплатили б допомогу у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму – 1 мільйон 520 тисяч 250 гривень.

Фракції "ЄС" та "Голос" (проєкт №3380 від "Голосу" передбачав тестування на коронавірус медиків та інших уразливих категорій населення) зібрали 156 голосів для скликання позачергового засідання, і голова ВР Дмитро Разумков був змушений скликати позачергове засідання парламенту на 7 травня.

Ініціатива опозиції роздратувала коаліціянтів. Видання Цензор.НЕТ опублікувало скріни повідомлення з внутрішнього інформаційного каналу “Слуги народу”, в якому голова фракції Давид Арахамія бідкався, що “вперше в історії Петя без нас зміг зібрати позачергову сесію із законом про коронавірус”.

Арахамія повідомив: “аби не віддавати Петі в руки ініціативу”, “СН” зареєструвала альтернативний законопроєкт. Проєкт "слуг" передбачав страхову виплату після отримання групи інвалідності “не менше, ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму”. Саме за проєкт №3376-1 і проголосувала ВР.