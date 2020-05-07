Учасника "пасхального" обміну арештували за старий злочин.

Шевченківський суд Києва взяв під арешт одного з учасників передпасхального обміну полоненими Олександра Садовського. Колишнього в'язня бойовиків звинувачують у шахрайстві, вчиненому ще 2014 року.

Як пише видання "Ґрати", суд виніс рішення 30 квітня. Для Садовського також передбачили можливість альтернативного запобіжного заходу – грошову заставу розміром у 420 тисяч гривень.

Олександра Садовського звинувачують за статтями про шахрайство в особливо великому розмірі та несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку.

Кримінальне провадження відкрили в березні 2018 року, коли Садовський вже перебував в ув'язненні на непідконтрольній території.

Згідно з даними правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини", Садовський працював охоронцем пунктів обміну валют у Донецьку. Один із канторів 22 квітня 2014 року пограбували, при цім загинула операторка.

Розслідування почали за підозрою у вбивстві, ще коли Донецьк був під контролем України, але судили його вже після окупації. Судова інстанція руху "ЛНР" засудила його до довічного ув'язнення. Родичам вдалсоя переконати внести Садовського до списків на обмін.

У день обміну, 16 квітня, слідчий суддя Шевченківського суду дав дозвіл на затримання чоловіка. Після обміну він перебував на обсервації, а вже 30 квітня Садовського затримали.

Як писав Z, після недавнього обміну родичі українських полонених, яких і досі незаконно утримують бойовики в ОРДЛО, записали звернення до Президента, у котрому висловила прохання про зустріч для обговорення принципів формування обмінних списків. Вони звернули увагу на те, що їхні близькі вкотре не потрапили до списку, натомість із полону звільняють, зокрема, людей, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі.

“Всі ми – родичі полонених, які, незважаючи на обіцянки влади, досі не потрапили в черговий обмін і протягом довгих років перебувають в полоні. Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як в списки на обмін потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донбасі”, – сказала Тетяна Матюшенко, дружина підприємця з міста Кальміуське (Комсомольськ) Валерія Матюшенка, якого бойовики схопили в липні 2017 року, катували і “засудили” до 10 років ув’язнення.

Серед учасників звернення – рідні полонених Станіслава Боранова, Олени Пех, Григорія Сінченка, Олени Федорук, Євгена Ставцева, військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталія Чміля, 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ігоря Мирончука, 53-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрія Гордійчука.

Натомість керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пишається тим, що Україна не диференціює громадян, котрих звільняє із полону.

"Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату «всіх на всіх». Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян", – заявляв Єрмак.