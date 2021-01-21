МЗС обурене залученням Медведчука до повернення поневолених із ОРДЛО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Росії видати Вікторові Медведчуку полонених із тимчасово окупованих територій грубо порушує домовленості про звільнення бранців.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці МЗС у відповідь на передачу бойовиками дев'яти полонених лідерові "ОПЗЖ".

"Цей крок РФ є ударом по "нормандському формату" та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб. Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України чинної голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде. Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб", - ідеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Українська делеґація у Тристоронній контактній групі заявила, що Росія та Медведчук намагаються паратизувати на темі звільнення полонених.

"Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах. З цією метою вони планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб (попередньо, дев'ятьох), які утримувалися на тимчасово окупованій території України", - йдеться у коментарі української делеґації у Telegram.

Українська делегація додала, що досі не має інформації про те, хто ці особи, чи були вони верифіковані у попередніх списках на звільнення, котрі обговорювалися в рамках домовленостей ТКГ.



"Така активність РФ, її намагання використати Віктора Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках діяльності Тристоронньої контактної групи. Керівництво Російської Федерації таким чином нехтує домовленостями, досягнутими на вищому рівні у "нормандському форматі", фактично принижуючи значення відповідних зусиль Німеччини, Франції та ОБСЄ... Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що Віктор Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а РФ – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність", - обурилася команда Леоніда Кравчука.

Українська делеґація запевняє, що керівництво держави та українські спецслужби нададуть відповідну оцінку активності Медведчука.

У вівторок Упоноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох утримуваних осіб.