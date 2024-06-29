З російського полону звільнили священників УГКЦ Івана Левицького та Богдана Гелету.

28 червня 2024 року двох священників Української греко-католицької церкви, ієромонахів Згромадження Найсвятішого Ізбавителя — о. Івана Левицького й о. Богдана Гелету — звільнили з російського ув’язнення. Їх заарештували в окупованому Бердянську ще 16 листопада 2022 року. Довго про них не було жодної інформації.

"Радісна новина на завершення цього дня: додому вдалося повернути двох отців-редемптористів – Івана Левицького та Богдана Гелету, священників УГКЦ, яких 16 листопада 2022 року взяли у полон у Бердянську", – розповів керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Обидва отці починали своє монаше служіння зі Львівської провінції Згромадження Найсвятішого Ізбавителя УГКЦ (Згромадження редемптористів).

Отець Іван протягом 2015 по 2019 років був настоятелем церкви Св. свщмч. Йосафата у Львові.

З ув’язнення ісповідників віри, на доручення Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, зустрічали владика Андрій Хім’як, єпископ-помічник Київської архиєпархії, та о. Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв’язків УГКЦ в Україні. Вони переказали отцям Іванові та Богданові слова великої радості Глави Церкви й усіх вірних, які постійно молилися, щоб цей день настав.

Блаженніший Святослав висловив слова щирої подяки Апостольській столиці за порятунок священників УГКЦ. А особливі слова вдячності скерував до Папи Франциска, кардинала П’єтро Пароліна та всього дипломатичного корпусу Ватикану. Окрема подяка за посередництво була висловлена кардиналові Матео Дзуппі й архиєпископові Вісвальдасу Кульбокасу, Апостольському нунцієві в Україні. Кожен із них зробив неоціненний особистий вклад у те, що ця подія стала дійсністю.

«Дякую усім, що зробили все можливе, що можемо дихати рідним повітрям. Важко повірити, що перебуваю на рідній землі», — сказав о. Іван Левицький після свого звільнення.

З часу повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року священники Іван Левицький та Богдан Гелета вирішили залишитися зі своїм народом на тимчасово окупованих територіях. Вони служили як греко-католицьким, так і римо-католицьким громадам, даючи світло надії людям, які опинилися під окупацією. Їх заарештували, потім підкинули до храму якісь військові речі та звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Надходили дані, що їх нещадно катують, щоби вибити зізнання у злочині, якого ті не скоювали.

«До нас доходять дуже тривожні сигнали, що вони перебувають під щоденними тортурами. Ми понад півтора року домагаємося їхнього звільнення, апелюючи до різних міжнародних інституцій. Ми знаємо, що вони живі, дякувати Богові. Теж співпрацюємо з нашою владою, шукаючи можливості їх визволити», — сказав про цю ситуацію в нещодавньому інтерв’ю для Укрінформу Блаженніший Святослав.

Щойно у травні Блаженніший Святослав отримав звістку, що отці Іван та Богдан живі і є надія на їхнє звільнення.

Окрім отців УГКЦ 28 червня з полону повернули ще вісім цивільних людей. Серед них – заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.

Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, звільнення українців відбулось у рамках 53-го обміну, завдяки якому на Батьківщину повернулись 100 громадян України.