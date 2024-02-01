З російського полону в Галичину повернулося дев'ятеро воїнів.

 

Серед 207 воїнів, які повернулися з полону 31 січня, семеро мешканців Львівщина та двоє Івано-Франківців. Втім інформація ще доповнюється і ймовірно, що згодом можна буде назвати ще більше імен та прізвищ наших земляків, які повернулися додому. 

 

 

На сьогодні відомо про повернення з полону: 

 

Владислава Івахова з Яворова. Служив у 36 окремій бригаді морської піхоти. Захищав Маріуполь. Потрапив у полон у травні 2022 року.

 

Святослава Багрія з Жидачева. Начальник юридичного відділу, депутат Жидачівської міської ради. Учасник АТО. Коли почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем у лави ЗСУ, служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Потрапив у полон у березні 2022 року під Попасною.

 

Руслана Кваса із Миколаєва Львівської області. Також служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Потрапив у полон наприкінці березня 2022 року – поблизу Попасної.

 

Також на Львівщину з полону повертається Вʼячеслав Бутрім. Чоловік родом з Новогродівки Донецької області. Служив у 105 окремій бригаді територіальної оборони. З травня 2023 року перебував у полоні. Через напад pociї мама захисника змушена була шукати прихисток у Новояворівську. Син зараз їде до неї. 

 

Микола Ярема зі села Карів Червоноградського району. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у Великомостівську прикордонну частину. У травні 2022 року пропав безвісти. Пізніше рідних сповістили, що Микола у полоні.

 

Василь Велюра зі села Боянець Червоноградського району. Був учасником бойових дій, а після 24 лютого 2022 року воював у лавах окремої механізованої бригади імені короля Данила. У полоні перебував з березня 2022 року.

 

Після тривалого перебування у полоні додому повертається Олег Турчак із Зимної Води. 

 

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, на Прикарпаття повернулося двоє військових: Василь Шевернюк родом із села Стецева Снятинської громади та Василь Стефурак із Городенківської громади.

 

До лав Збройних сил України Василь Шевернюк був призваний у листопаді 2020 року. Прослуживши пів року, підписав контракт на продовження служби.У травні 2022 року захисник потрапив у неволю на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.

 

Василь Стефурак У полон він потрапив півтора року тому на Херсонщині. На захист держави Стефураки стали всією родиною. Батько Василя сьогодні перебуває у війську, а рідний брат Степан захищав територіальну цілісність України та загинув у зоні проведення АТО/ООС у 2014 році.

 

 

01.02.2024

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