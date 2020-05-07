Верховний суд Ізраїлю дозволив Нетаньягу залишатися прем’єром.

Таким чином вдалося залагодити тривалу урядову кризу в країні.

 

 

Верховний суд Ізраїлю увечері в середу, шостого травня, ухвалив рішення про те, що виконувач обов’язків прем'єр-міністра країни Біньямін Нетаньягу може очолити новий уряд країни, незважаючи на те, що він є обвинуваченим у кримінальній справі про корупцію. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення.

 

Вердикт був винесений одностайно всіма 11-ти суддями. В ході засідання були відкинуті  позови, в яких сім ультралівих організацій вимагали від Верховного суду усунути Біньяміна Нетаньягу від формування уряду і скасувати деякі пункти коаліційних угод. Верховний суд також відмовився визнати такою, що не відповідає закону, угоду між Нетаньягу і лідером опозиційного блоку «Кахоль-Лаван» Бенні Ґанцом про формування нового кабінету.

 

Минулого місяця Нетаньягу і його головний політичний опонент Бенні Ґанц підписали угоду про формування уряду національної єдності, згідно з якою вони по черзі керуватимуть кабінетом міністрів. Передбачається, що лідер правої партії «Лікуд» Нетаньягу, котрий перебуває при владі в Ізраїлі вже більше десяти років, керуватиме урядом перші півтора року, після чого його заступить центрист Бенні Ґанц, колишній начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю. Новий уряд може бути приведено до присяги вже через тиждень, 13 травня.

 

Нагадаємо, що Біньямін Нетаньягу звинувачується в шахрайстві, корупції і зловживанні довірою. Сам він свою провину заперечує, наголошуючи на тому, що став жертвою «політичного полювання на відьом». Через пандемію коронавіруса судовий процес за звинуваченням Нетаньягу, який повинен був розпочатися в середині березня, був перенесений на 24 травня. Якщо суд визнає політика винним у корупції, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами звинувачення становить три роки позбавлення волі. 

07.05.2020

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