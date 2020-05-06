Російський мільярдер Дмитро Босов вчинив самогубство.

Відомо, що свого часу Босов інвестував у американський ринок канабісу

 

 

Російський мільярдер Дмитро Босов наклав на себе руки. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на слова його близьких. «Це правда, Босова немає в живих», – сказав один зі співрозмовників агентства. За його словами, самогубство сталося в ніч на 6 травня. За даними джерела в правоохоронних органах, вночі поліція виїжджала на виклик через самогубство в підмосковне селищі Усово, де мешкав бізнесмен.

 

Дмитро Босов – власник компаній «Сибантрацит» і «Востокугль», засновник групи Alltech. Він посідав 86 місце в рейтингу Forbes найбагатших бізнесменів Росії. Його статок оцінюється в 1,1 млрд доларів. На момент смерті йому було 52 роки.

 

У 1997 році пан Босов став співвласником Красноярського алюмінієвого заводу, а у 2000 році продав акції і заснував групу Alltech. Групі належить центр архітектури та дизайну Artplay.

 

Компанія «Сибантрацит» – генеральний спонсор «Нічної хокейної ліги», яка була створена для хокеїстів-аматорів з ініціативи російського президента Володимира Путіна.

 

Кілька днів тому в часописі Forbes (російській версії) вийшла стаття, в якій розповідалося, як Босов став інвестором в американський ринок канабісу. На початку 2018 року влада Каліфорнії легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях. Згодом колишній співробітник компанії Босова, ветеран спецназу США, Френсіс Рачоппі подав в суд на бізнесмена. Американець звинуватив російського мільярдера в порушенні трудового законодавства та зажадав більш одного мільйона доларів компенсації. Сам Босов назвав викладені в позові факти брехнею.

06.05.2020

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